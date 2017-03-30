Азар и Куртуа могут сыграть с «Кристал Пэлас»

Азар повредил икроножную мышцу, из-за чего пропустил встречу прошлого тура АПЛ со «Сток Сити» (2:1), а также матчи сборной Бельгии.



Куртуа сыграл в матче отборочного цикла ЧМ-2018 с командой Греции (1:1), но пропустил товарищескую игру с Россией (3:3) из-за травмы бедра.

Тем не менее оба бельгийца приняли участие в тренировке подопечных Антонио Конте в четверг.



Матч «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 1 апреля, начало — в 17:00 мск.