Азар и Куртуа могут сыграть с «Кристал Пэлас»
Футболисты «Челси» — полузащитник Эден Азар и голкипер Тибо Куртуа — вернулись к тренировкам после травм и могут сыграть в матче 30-го тура английской
Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».
Азар повредил икроножную мышцу,
Куртуа сыграл в матче отборочного цикла ЧМ-2018 с командой Греции (1:1), но пропустил товарищескую игру с Россией (3:3)
Тем не менее оба бельгийца приняли участие в тренировке подопечных Антонио Конте в четверг.
Матч «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 1 апреля, начало — в 17:00 мск.
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