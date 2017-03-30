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30 марта 2017, 21:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Азар и Куртуа могут сыграть с «Кристал Пэлас»

Футболисты «Челси» — полузащитник Эден Азар и голкипер Тибо Куртуа — вернулись к тренировкам после травм и могут сыграть в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

Азар повредил икроножную мышцу, из-за чего пропустил встречу прошлого тура АПЛ со «Сток Сити» (2:1), а также матчи сборной Бельгии.

Куртуа сыграл в матче отборочного цикла ЧМ-2018 с командой Греции (1:1), но пропустил товарищескую игру с Россией (3:3) из-за травмы бедра.
Тем не менее оба бельгийца приняли участие в тренировке подопечных Антонио Конте в четверг.

Матч «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 1 апреля, начало — в 17:00 мск.

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