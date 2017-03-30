Постантрактные настроения

Если выбирать центральный поединок этих двух игровых дней, то нужно исходить из следующих вводных данных. С одной стороны, конечно, в Павлодаре сыграют «пентакампеоны» — однако тот из них, что выступает в гостях, располагается сейчас далеко не на ведущих позициях в турнирной таблице КПЛ-2017… С другой, — зато в Алматы сойдутся одна из команд, по умолчанию самым серьезным образом претендующая на золотые награды чемпионата Казахстана этого года, и дружина, лидирующая на данный момент в Премьер-Лиге. Вот с них, пожалуй, давайте и начнем.



«Кайсар» пока выжимает в КПЛ-2017 максимум из представляющихся ему возможностей. Про «Кайрат» нечто подобное сказать достаточно сложно… И все же фаворитом в алматинском противостоянии выглядит, конечно, дружина из южной столицы. Однако подобный статус все же, думается, никак не должен подталкивать кайратовцев к попыткам попробовать обыграть дерзких выходцев из низшего дивизиона, что называется, на классе — вряд ли в матче с подопечными Стойчо Младенова такой настрой будет оправдан. Представляется, что очевидцев этого матча ждет упорный поединок, в котором у обоих соперников будет прекрасная возможность наглядно всем продемонстрировать серьезность собственных амбиций в этом сезоне.



В Павлодаре, конечно, перед началом игры шансы хозяев поля завершить встречу в свою пользу выглядят заметно внушительнее. Иртышанам не приходится, безусловно, рассчитывать, что «Актобе» станет для них простым оппонентом, однако потерю очков их любимцами в такой встрече местные болельщики просто не поймут. В этом матче у «Иртыша» есть отличный шанс доказать, что, несмотря на всем известные передряги, павлодарская дружина остается вполне конкурентоспособной и готовой к решению больших задач.



Интересный матч состоится в Шымкенте, где «Ордабасы» примет гостей из Кокшетау. Южане дома играют достаточно зрелищно, «Окжетпес» является убежденным приверженцем комбинационного стиля игры. В сумме может получиться достаточно привлекательная картинка. Шымкентский клуб, конечно, постарался продемонстрировать всем минувшей зимой назначением на пост своего первого руководителя Бахтияра Байсеитова, что ему сам черт не брат в казахстанском футболе, однако конкретно в этом противостоянии все будет решаться все же на зеленом четырехугольнике футбольного поля, где кокшетауцы вовсе не выглядят легкой добычей. Вообще добычей никоим образом не выглядят, вернее.



В субботу несколько особняком стоит поединок в Темиртау, где встретятся «Шахтер» и «Астана». Горняки, в одночасье вдруг превратившиеся из субботних гостей в хозяев, практически ничего в сумме не выиграли от этой перемены мест слагаемых — городов и стадионов, то есть. Явный фаворит здесь — чемпион страны. Принципиальные былые карагандинско-целиноградские футбольные сражения канули в Лету, теперь «Астана» — чемпион страны трех последних лет, а руководство «Шахтера» вполне удовлетворяется постоянно борьбой вверенной ему команды за выживание. Если гости не проиграют вдруг сами себе, хозяева здесь очков и близко увидеть не должны.



Пора уже доказывать собственную состоятельность в вопросе борьбы за места на пьедестале почета КПЛ-2017 в матче с «Таразом» «Тоболу». Однако есть тут одно «но»: что-что, а игру в обороне своим подопечным Ваит Талгаев ставить мастер. И здесь уже необходимо Омари Тетрадзе демонстрировать, что он, в свою очередь, защитные редуты не только выстраивать умеет, но и секретами взламывания их владеет тоже. А для этого костанайцам придется потрудиться всерьез.



Никак не меньше, конечно, чем атырауской дружине для того, чтобы не уехать с пустыми руками из Уральска. Пресловутые «минус 9», однозначно, сказываются на психологическом состоянии нефтяников далеко не лучшим образом. Тут нужно в каждом матче играть на победу — и все равно, даже при запредельной самоотдаче, до нуля в графе «Очки» турнирной таблицы КПЛ-2017 доберешься не скоро… Бесспорно, в «западном дерби» на своей территории игроки «Акжайыка» не слишком будут настроены организовывать аттракцион щедрости. И повод не делать этого у них имеется вполне основательный.



В общем, как-то так. Увидим мы в эти два дня сюрпризы? Почти наверняка. На то это и футбол. Футбол, на секундочку, — казахстанский. Тот самый, где не состоявшаяся, благодарение Всевышнему, авиакатастрофа для некоторых может легко ассоциироваться со знаком становления национальной сборной.