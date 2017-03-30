«Кайрат» — «Кайсар». В самом центре внимания
Как известно, алматинский «Кайрат» занял в прошлогоднем чемпионате Казахстана по футболу второе место, единственным изо всех остальных участников турнира КПЛ-2016 составив серьезную конкуренцию «Астане» в борьбе за золотые медали. «Кайсар» же год назад выступал дивизионом ниже. Однако неисповедимы пути футбольные. Матч четвертого тура соревнования в Казахстанской
Премьер-Лиге 2017 года вполне можно считать центральным поединком наступивших футбольных пятницы и субботы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кайсаровцы в этом сезоне пока превосходят самые смелые ожидания собственных поклонников. Продемонстрировав абсолютный КПД в плане приобретения турнирных баллов в стартовых трех турах соревнования в КПЛ-2017, кызылординцы, разумеется, намерены всячески отстаивать завоеванные позиции — вплоть до их укрепления. Однако рассчитывать на то, что в Алматы на поле собственного «Центрального» «Кайрат» своим соперникам позволит чувствовать себя вольготно, гостям, конечно же, не приходится. Здесь все будет всерьез и
«С волками жить —
Впрочем, как мы не раз уже увидели в этом не так давно стартовавшем сезоне, Стойчо Младенов во главе своих нынешних подопечных на сюрпризы горазд. Не приходится сомневаться, что болгарский специалист игру своих соперников разобрал перед этим матчем, что называется, по косточкам. Другое дело — сумеют ли его игроки, даже зная, как именно нужно играть против «Кайрата», с должной степенью эффективности использовать все заботливо приготовленные их коучем «противоядия». А тут уже дело мастеровитых хозяев поля — не дать гостям сыграть так, как тем выгодно.
В общем, предстоящее противостояние обещает его очевидцам достаточно увлекательное зрелище. Любой исход которого не только ответит на
Итак…
31 марта, Алматы. Стадион «Центральный», 19:30. «Кайрат» (Алматы) — «Кайсар» (Кызылорда). Это стоит того, чтобы увидеть!
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