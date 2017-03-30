Кайсаровцы в этом сезоне пока превосходят самые смелые ожидания собственных поклонников. Продемонстрировав абсолютный КПД в плане приобретения турнирных баллов в стартовых трех турах соревнования в КПЛ-2017, кызылординцы, разумеется, намерены всячески отстаивать завоеванные позиции — вплоть до их укрепления. Однако рассчитывать на то, что в Алматы на поле собственного «Центрального» «Кайрат» своим соперникам позволит чувствовать себя вольготно, гостям, конечно же, не приходится. Здесь все будет всерьез и по-взрослому.



«С волками жить — по-волчьи выть». Следуя этой известной пословице, бить хозяевам поля «волков», если, конечно, кайратовцы намерены уйти в этот день с поля победителями, нужно их же оружием. А именно — агрессивной игрой в нападении, быстрыми атакующими выпадами, интенсивным использованием элементов прессинга. В принципе, все эти моменты включает в себя и кайратовский стиль игры. Плюс к тому — у алматинцев, однозначно, более квалифицированный, чем у соперников, подбор исполнителей. А потому вряд ли кто будет спорить, что в домашнем матче с дружиной из Кызылорды фаворитами можно считать хозяев поля.



Впрочем, как мы не раз уже увидели в этом не так давно стартовавшем сезоне, Стойчо Младенов во главе своих нынешних подопечных на сюрпризы горазд. Не приходится сомневаться, что болгарский специалист игру своих соперников разобрал перед этим матчем, что называется, по косточкам. Другое дело — сумеют ли его игроки, даже зная, как именно нужно играть против «Кайрата», с должной степенью эффективности использовать все заботливо приготовленные их коучем «противоядия». А тут уже дело мастеровитых хозяев поля — не дать гостям сыграть так, как тем выгодно.



В общем, предстоящее противостояние обещает его очевидцам достаточно увлекательное зрелище. Любой исход которого не только ответит на какие-то актуальные вопросы отечественных любителей футбола, но и одновременно с этим задаст новые — не менее животрепещущие.



Итак…



31 марта, Алматы. Стадион «Центральный», 19:30. «Кайрат» (Алматы) — «Кайсар» (Кызылорда). Это стоит того, чтобы увидеть!