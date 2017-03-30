150 млн ищут тренера. Каким будет новый «Интер»
С конца августа до конца ноября итальянские газеты настаивали: летом 2017 года в «Интере» окажется Диего Симеоне.
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В конце зимы концепция резко поменялась. Появилась информация о безумном предложении для Антонио Конте с годовой зарплатой в 15 млн евро в год и трансферным бюджетом в 400 млн евро. Вброс месяца сделало туринское издание Tuttosport. Болельщики «Челси» посмеялись над новостью, но газета не остановилась и продолжила развивать свою версию. Первого марта Tuttosport сообщила, что Конте принял предложение. А 24 марта обложку туринской газеты украсил такой заголовок: «Абрамович готов купить Неймара, но Конте отказался. “Интер” настолько настойчив». Вот так, Конте от Неймара отказался ради переезда в клуб, который может даже не попасть в Лигу чемпионов.
В то время как в «Интер» отправляли Симеоне и Конте, в реальной жизни клуб успел поменять двух тренеров. Франк де Бур пришёл, увидел итальянский футбол и ушёл, а Стефано Пиоли принялся расхлёбывать последствия хаоса. И он справляется настолько неплохо, что необходимость приглашать
Сбивает с только лишь то, что Пиоли изначально получил контракт по схеме 0,5+1. То есть в случае попадания в Лигу чемпионов, он оставался бы во главе «Интера». Даже если он сохранит должность независимо места по итогам сезона, очевидно, что в ноябре клуб этого не планировал. В некотором роде его работа стала откровением. Зимой спортивный директор Пьеро Аузилио сказал: «Я был приятно удивлён тем, как тщательно Пиоли подходит к каждой детали. У него есть все качества, чтобы стать великим».
В самой известной итальянской спортивной газете, Gazzetta dello Sport предполагают, что Пиоли может сохранить свой пост независимо от того, сумеет ли он занять третье место по итогам сезона и попасть с Лигу чемпионов. Отметим, что это издание из Милана, и зимой оно осталось в стороне от слухов про Конте, и скорректировало цифры по трансферному бюджету на лето. Со ссылкой на собственные источники в клубе, Gazzetta пишет о 150 млн евро. Но для начала нужно получить разрешение их потратить.
Деньги есть, тратить нельзя
Финансовые возможности Чжана Цзиньдуна, президента Suning Commerce Group и владельца «Интера», в Италии считают
Одновременно закончатся перестановки в руководстве. Китайские владельцы избавились от всех менеджеров, пришедших в недолгую эру Эрика Тохира. Сам индонезиец пока остаётся президентом, но никто особо не скрывает, что это ненадолго. Сын владельца и член совета директоров Стивен Чжан поселился в Милане и посещает не только матчи основной команды, но и матчи примаверы «Интера». Он бывает на тренировках и поддерживает постоянный контакт со спортдиром Пьеро Аузилио и тренером Пиоли. Вот как они возвращаются с выездных матчей:
25-летний президент для клуба, рыночная стоимость которого оценивается Forbes в 560 млн евро? Ну, это соответствует духу «Интера», не случайно же его гимн называется Pazza Inter amala (Люби безумный «Интер»). Стивен фотографируется с Мауро Икарди, любит «Железного человека» и спорткары и хочет больших побед. Да, стоит ждать резонансных трансферов.
Фэнтези футбол для миллиардера
Клуб не скрывает своих трансферных целей. В начале февраля Пьеро Аузилио сообщил, что следит за Рикардо Родригесом из «Вольфсбурга». Тогда же Calcliomercato сообщил о наличии принципиальной договорённости между клубами. Другой футболист, переговоры с которым не отрицаются — Костас Манолас из «Ромы». Его не хотят отпускать, но грек отказывается продлевать контракт с римским клубом.
Укреплением защиты планы руководства не ограничиваются. Новички появятся в каждой линии, проблема лишь в том, что у нового руководства, кажется, немного разбегаются глаза. Приписывается интерес одновременно к Анхелю Ди Марии, Марко Верратти, Маттео Дармиану, Алексису Санчесу, Кевину Строотману, Доменико Берарди, Федерико Бернардески и Радже Найнгголану. Первая реакция: тут половина уток! Не совсем.
Переговоры по Берарди действительно идут, это подтвердили Аузилио и представители «Сассуоло». Запрос по Верратти прокомментировал агент итальянца Донато Ди Кампли. Он сказал, что за игрока борются «Интер» и «Ювентус», и полузащитник перейдёт в одну из них, если решит покинуть Париж. Интерес к Бернардески и Найнгголану также отметили агенты футболистов. Разница лишь в том, что, по словам Джузеппе Боццо, представителя итальянца, с «Фиорентиной» договориться уже удалось, а с «Ромой» — нет. Что касается Алексиса Санчеса, то высказался сам чилиец, который на родине сказал: «Я хочу перейти в большой клуб. “Интер”? Да, это большой клуб». Одновременно высказался капитан сборной Чили Гари Медель, который играет в «Интере»: «Он должен стать одним из нас. У нас сильная команда, отличный тренер, и мы голодны до побед».
Речь не может идти обо всех трансферах одновременно. Но, глядя на роли игроков, понятно, что «Интер» рассматривает по две кандидатуры на усиление каждой позиции: флангового защитника, центрального полузащитника, второго форварда, вингера. Родригес/Дармиан, Верратти/Найнгголан, Санчес/Берарди, Ди Мария/Бернардески — список выглядит довольно логично, и согласуется с обещанием руководства усилить каждую линию.
Большинство этих трансферов трудно осуществить, особенно, если «Интер» не попадёт в Лигу чемпионов. Приглашать игроков в новый проект — это всегда переплачивать. Выражаясь словами Жозе Моуринью, «сначала приходится покупать титул, все с этого начинают». Но если
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