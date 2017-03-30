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30 марта 2017, 21:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Второй вратарь «Баварии» Ульрайх получил повреждение на тренировке

Второй голкипер «Баварии» Свен Ульрайх получил повреждение на тренировке мюнхенской команды в четверг, сообщает Abendzeitung.

Ранее стало известно, что основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер из-за травмы будет вынужден пропустить два ближайших матча немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом».

Источник отмечает, что повреждение не должно помешать Ульрайху сыграть. Но, если он не сможет выйти на поле, ворота «Баварии» будет защищать третий вратарь Том Штарке.

Матч «Бавария» — «Аугсбург» состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 1 апреля. Начало — в 16:30 мск.

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