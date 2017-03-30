Второй вратарь «Баварии» Ульрайх получил повреждение на тренировке
Второй голкипер «Баварии» Свен Ульрайх получил повреждение на тренировке мюнхенской команды в четверг, сообщает Abendzeitung.
Ранее стало известно, что основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер
Источник отмечает, что повреждение не должно помешать Ульрайху сыграть. Но, если он не сможет выйти на поле, ворота «Баварии» будет защищать третий вратарь Том Штарке.
Матч «Бавария» — «Аугсбург» состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 1 апреля. Начало — в 16:30 мск.
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