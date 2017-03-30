Второй вратарь «Баварии» Ульрайх получил повреждение на тренировке

Ранее стало известно, что основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер из-за травмы будет вынужден пропустить два ближайших матча немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом».



Источник отмечает, что повреждение не должно помешать Ульрайху сыграть. Но, если он не сможет выйти на поле, ворота «Баварии» будет защищать третий вратарь Том Штарке.

Матч «Бавария» — «Аугсбург» состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 1 апреля. Начало — в 16:30 мск.