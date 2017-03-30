Платини заявил, что Инфантино не имел отношения к его отстранению от футбола

В конце 2015 года Платини и президент ФИФА Йозеф Блаттер были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Инфантино тогда занимал пост генерального секретаря УЕФА. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести и четырех лет соответственно.

«Он (Инфантино) сказал мне, что будет баллотироваться на пост главы ФИФА, я ответил — делай, что хочешь. Инфантино не играл активной роли в моем деле. Он занял выжидательную позицию и хотел избежать “чумы” после своего избрания», — сказал Платини.

На вопрос, почему Блаттер не хотел, чтобы Платини стал главой ФИФА в 2015 году, француз ответил следующее: «Он хотел умереть в должности главы ФИФА. Не забывайте, что я выдвинул свою кандидатуру только после его отставки. Он всегда говорил, что я буду его преемником».

«Политический разрыв между нами произошел в 2013 году, когда Блаттер сообщил о выдвижении на следующие выборы президента ФИФА, хотя ранее говорил, что не будет этого делать, — продолжил Платини. — Но реальный разрыв случился во время событий в мае 2015 в Цюрихе. Я посоветовал ему уйти, но ему было все равно. Он думал, что состарится и умрет в ФИФА, это была его клятва».

История скандала

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала семь высокопоставленных чиновников этой организации по подозрению в коррупции. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму около $150 млн.

Против Блаттера никаких обвинений не было выдвинуто, однако спустя три дня после своего переизбрания он выступил с заявлением об уходе со своего поста. В конце 2015 года Блаттер был отстранен комитетом по этике ФИФА от любой деятельности, связанной с футболом. Причиной такого наказания стал денежный перевод Платини, который сочли нарушающим этические нормы.

Платеж, который стал основанием для отстранения француза от футбола, был осуществлен в 2011 году с санкции Блаттера. По сведениям швейцарской прокуратуры, сумма была переведена за работу, якобы проделанную французом для ФИФА в период с 1998 по 2002 год (в ту пору Платини являлся директором оргкомитета чемпионата мира — 1998, входил в исполкомы ФИФА и УЕФА). При этом никакого контракта, который бы оправдывал перевод данной суммы, ни Платини, ни Блаттер не предоставили.

В СМИ неоднократно появлялась информация, что наказание Платини спровоцировал Блаттер — в отместку за регулярную критику и подковерные игры. Сам же швейцарец в интервью ТАСС заявил, что его финансовые отношения с Платини были абсолютно законны, но при этом подчеркнул, что коррупционный скандал в ФИФА в 2015 году — дело рук француза, якобы пытавшегося занять его место.