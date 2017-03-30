Пике весь в белом. Скандал вокруг защитника «Барсы»

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Поводом послужило тестовое использование в этом матче в помощь судьям видеотехники. Журналисты спросили у Пике его мнение об эксперименте, который в данном конкретном случае сыграл на руку испанцам. Напомним, что после консультаций с помощниками, сидевшими перед телекамерами, немецкий арбитр Феликс Цвайер сначала отменил мяч Гризманна, а потом засчитал гол Деулофеу.

Защитник «Барселоны» мгновенно перевел стрелки на «Реал»: «Все дело в том, что мы играли в белом». После этого он приветствовал намечающееся внедрение видеоаппаратуры, помогающей избежать судейских промахов, и продолжил «наезд» на мадридцев, подкрепив жесткую для них шутку примером результативной ошибки из прошлого:

— Вы дискутируете, как было отыграно нами преимущество у «ПСЖ», спорите о справедливости этой победы, но никто не говорит о голе Серхио Рамоса из офсайда в финале Лиги чемпионов, — подчеркнул Пике.

Как заявил на днях кумир болельщиков «Реала» Рауль, он не исключает, что однажды будет работать в «Барсе». «А вы исключаете, что окажетесь в стане вечного соперника?» — спросили в связи с этим репортеры у Пике.

— Такого не будет никогда, — отрезал каталонец. — Очень уважаю игроков «Реала», с некоторыми мы сдружились. Но мне не нравится, что на президентской трибуне «Сантьяго Бернабеу» сидят лица, которые дергают в стране за ниточки. Человек, который выдвинул обвинения против Месси и Неймара, но совершенно иначе трактовал дело Криштиану Роналду, оказывается по соседству с Флорентино Пересом. Мы знаем, как все это работает.

Стрела определенно была пущена в адрес бывшего генерального прокурора Марты Сильвы, входившей в период с 2000 по 2006 годы в руководство «Реала».

Серхио Рамос дал отпор партнеру по сборной еще в смешанной зоне «Стад де Франс».

— Высказывания Пике не изменят историю «Реала» и не лишат клуб титулов. Но таков уж этот человек, которого в 30 лет не изменить. Он прекрасный защитник, и я желаю ему как можно дольше оставаться в сборной. Белый цвет ему больше к лицу, но он не знает, как это выразить. А люди, дергающие за ниточки, присутствуют во всех президентских ложах.

К слову, Пике объявил после матча с Францией, что завершит выступления за сборную после ЧМ-2018. Испанским журналистам его будет не хватать.

Рамос же затронул и тему судейства:

— Если подвести итог в целом, то барселонцам стоит держать рты закрытыми еще больше, чем нам. Вспоминаю гол Иньесты в добавленное время на «Стэмфорд Бридж» (в полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона 2008/09, когда с «Челси» работал Гус Хиддинк, начудил норвежский арбитр Эвребе — Прим. «СЭ»). Не им говорить о судействе, особенно в этом году.

В «Реале» очередным колкостям со стороны Пике возмутились. Юристам даже поручили изучить высказывания игрока на предмет предъявления ему судебного иска в том случае, если они нанесли ущерб клубной репутации.

Позже в Королевском клубе решили в суд не обращаться, «чтобы не делать рекламу Пике». «Лучший ответ будет дан в класико 23 апреля, потому что “Реал” всегда ведет разговоры только на футбольном поле», — приводит издание AS слова клубного представителя.

На сегодняшний день мадридцы опережают «Барселону» в чемпионате на два очка, да еще имеют матч в запасе.