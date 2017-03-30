Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29261279/
30 марта 2017, 19:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду получил выходной и пропустил тренировку «Реала»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в четверг утром не присутствовал на тренировке мадридской команды.

Как сообщает Marca, форварду, который на этой неделе играл за сборную Португалии, был предоставлен выходной, как и другому португальскому игроку «сливочных» защитнику Пепе.

Занятие также пропустили вратарь Кейлор Навас и полузащитник Хамес Родригес, которые не вернулись из расположения своих сборных к утренней тренировке.

Все остальные «сборники» «Реала» присутствовали на занятии, а защитник Даниэль Карвахаль работал по индивидуальной программе.

В ближайшем туре испанского чемпионата подопечным Зинедина Зидана предстоит на своём поле сыграть с «Алавесом» 2 апреля.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Алавес
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Пике весь в белом. Скандал вокруг защитника «Барсы»

Пике весь в белом. Скандал вокруг защитника «Барсы»

До испанской «классики» «Реал» — «Барселона», которая состоится 23 апреля, еще почти месяц, а защитник каталонцев Жерар Пике уже открыл боевые действия. Причем, с территории Франции, где национальная команда Испании проводила контрольную встречу с «трехцветными».
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!