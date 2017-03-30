Роналду получил выходной и пропустил тренировку «Реала»

Как сообщает Marca, форварду, который на этой неделе играл за сборную Португалии, был предоставлен выходной, как и другому португальскому игроку «сливочных» защитнику Пепе.



Занятие также пропустили вратарь Кейлор Навас и полузащитник Хамес Родригес, которые не вернулись из расположения своих сборных к утренней тренировке.



Все остальные «сборники» «Реала» присутствовали на занятии, а защитник Даниэль Карвахаль работал по индивидуальной программе.

В ближайшем туре испанского чемпионата подопечным Зинедина Зидана предстоит на своём поле сыграть с «Алавесом» 2 апреля.