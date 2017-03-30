«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником сборной Англии

По данным Daily Mail, «МЮ» интересуется этим футболистом, игра которого нравится главному тренеру Жозе Моуринью. Португальский специалист в лице Дайера видит замену ветерану команды Майклу Кэррику.

В «Тоттенхэме» оценивают трансфера Дайера минимум в 40 миллионов фунтов. Переход игрока может случиться летом.

23-летний Дайер является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В Португалию его семья переехала из-за работы матери. В 27 матчах чемпионата Португалии он забил один гол за «Спортинг», а в 2014 году его купил «Тоттенхэм». За три сезона в лондонском клубе Дайер отличился пять раз и отдал столько же голевых передач в 91 игре.

В 2016 году Дайер дебютировал в сборной Англии. В ее составе он провел семь матчей, в том числе три — на Евро-2016, где отметился одним голом.