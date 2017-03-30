«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником сборной Англии
Опорный полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
По данным Daily Mail, «МЮ» интересуется этим футболистом, игра которого нравится главному тренеру Жозе Моуринью. Португальский специалист в лице Дайера видит замену ветерану команды Майклу Кэррику.
В «Тоттенхэме» оценивают трансфера Дайера минимум в 40 миллионов фунтов. Переход игрока может случиться летом.
23-летний Дайер является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В Португалию его семья переехала
В 2016 году Дайер дебютировал в сборной Англии. В ее составе он провел семь матчей, в том числе три — на Евро-2016, где отметился одним голом.
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