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30 марта 2017, 19:21 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Матч чемпионата Англии по футболу «Арсенал» — «МЮ» перенесен в угоду телевидению

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт. Матч чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» перенесен в угоду телетрансляции, сообщается на официальном сайте «канониров».

Встреча 36-го тура изначально была запланирована на субботу 6 мая, но по факту пройдет 7 мая. Соответствующее информационное сообщение от премьер-лиги пришло в офис клуба. «Арсенал» также ждет подтверждения по датам матчей с «Сандерлендом » (34-й тур) и «Саутгемптоном» (перенесенный матч 26-го тура).

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе клуба 50 очков после 27 туров.

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