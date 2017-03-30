Встреча 36-го тура изначально была запланирована на субботу 6 мая, но по факту пройдет 7 мая. Соответствующее информационное сообщение от премьер-лиги пришло в офис клуба. «Арсенал» также ждет подтверждения по датам матчей с «Сандерлендом » (34-й тур) и «Саутгемптоном» (перенесенный матч 26-го тура).

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе клуба 50 очков после 27 туров.