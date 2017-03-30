Матч чемпионата Англии по футболу «Арсенал» — «МЮ» перенесен в угоду телевидению
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт. Матч чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» перенесен в угоду телетрансляции, сообщается на официальном сайте «канониров».
Встреча 36-го тура изначально была запланирована на субботу 6 мая, но по факту пройдет 7 мая. Соответствующее информационное сообщение от
«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе клуба 50 очков после 27 туров.
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