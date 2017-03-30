Арьен Роббен: Швайнштайгер пережил непростое время в «МЮ», я его прекрасно понимаю

«Переход в «Чикаго» — его личный выбор. Швайнштайгер пережил непростое время в «Манчестер Юнайтед». Все пошло не так, как он хотел. Сейчас он сделал новый шаг в своей карьере, это новый вызов для меня, новый опыт. Честно говоря, я его понимаю. Надеюсь, он прекрасно проведет время в MLS.

На мой взгляд, Бастиан входит в число легенд «Баварии», как и Филипп Лам и Ули Хенесс, — приводит слова голландского футболиста Sky Germany.