Маурисио Почеттино: Да, я встречался с президентом «Барселоны»

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«Я — болельщик “Эспаньола”. Думаю, этого достаточно. Да, я встречался с президентом “Барселоны” в прошлый вторник, но это была самая настоящая случайность. Знаю этого человека очень давно, при чем еще до того, как он стал главой каталонского клуба. Мы поздоровались, и пообщались минут пять. Конечно, после такого сложно не поверить слухам», — приводит слова аргентинца интернет-портал Goal.

Напомним, Почеттино, будучи игроком, с 1994 по 2000 гг. защищал цвета «Эспаньола». Также он тренировал «попугаев» с 2009 по 2012 гг.

Ранее стало известно, что наставник «шпор» вошел в список потенциальных замен Луиса Энрике, который объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.