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30 марта 2017, 18:50 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Маурисио Почеттино: Да, я встречался с президентом «Барселоны»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино объяснил, почему никогда не встанет у руля «Барселоны», а также подтвердил информацию о встрече с президентом сине-гранатовых Жозепом Бартомеу.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио <span class=error>Почеттино</span> подтвердил информацию о встрече с президентом Барселоны <span class=error>Хосепом</span> Марией Бартомеу отметив что никогда не станет наставником каталонского клуба. Увеличить
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«Я — болельщик “Эспаньола”. Думаю, этого достаточно. Да, я встречался с президентом “Барселоны” в прошлый вторник, но это была самая настоящая случайность. Знаю этого человека очень давно, при чем еще до того, как он стал главой каталонского клуба. Мы поздоровались, и пообщались минут пять. Конечно, после такого сложно не поверить слухам», — приводит слова аргентинца интернет-портал Goal.

Напомним, Почеттино, будучи игроком, с 1994 по 2000 гг. защищал цвета «Эспаньола». Также он тренировал «попугаев» с 2009 по 2012 гг.

Ранее стало известно, что наставник «шпор» вошел в список потенциальных замен Луиса Энрике, который объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.

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