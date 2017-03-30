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30 марта 2017, 16:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Андерлехт» подписал полноценный контракт с Теодорчиком

Руководство «Андерлехта» объявило о подписании полноценного контракта с польским нападающим Лукашом Теодорчиком. Информация появилась на официальной странице клуба в «Твиттере».

25-летний футболист был связан контрактными обязательствами с киевским «Динамо», но нынешний сезон проводил в «Андерлехте» на правах аренды. Руководство бельгийского клуба осталось довольно выступлением форварда и заключило с ним полноценную сделку, однако финансовые детали и сроки контракта неизвестны.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 41 официальном матче за «Андерлехт» и забил 28 голов.

Лукаш Теодорчик играл в «Динамо» с августа 2014 года. Контракт с киевлянами истекал летом 2019 года.

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