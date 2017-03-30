«Андерлехт» подписал полноценный контракт с Теодорчиком

25-летний футболист был связан контрактными обязательствами с киевским «Динамо», но нынешний сезон проводил в «Андерлехте» на правах аренды. Руководство бельгийского клуба осталось довольно выступлением форварда и заключило с ним полноценную сделку, однако финансовые детали и сроки контракта неизвестны.



В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 41 официальном матче за «Андерлехт» и забил 28 голов.



Лукаш Теодорчик играл в «Динамо» с августа 2014 года. Контракт с киевлянами истекал летом 2019 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Good news ! Lukasz Teodorczyk just signed his contract ! More info soon on <a href="https://t.co/lUkR6v36ND">https://t.co/lUkR6v36ND</a> ! ⚽️? <a href="https://twitter.com/hashtag/RSCA?src=hash">#RSCA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/COYM?src=hash">#COYM</a> <a href="https://t.co/Ocr8nvbXbd">pic.twitter.com/Ocr8nvbXbd</a></p>— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) <a href="https://twitter.com/rscanderlecht/status/847426100623941632">30 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>