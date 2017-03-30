«Бавария» открыла футбольную школу в Шэньчжэне

Партнёрство сторон включает в себя непрерывный обмен опытом, регулярное присутствие молодых тренеров «Баварии» в Китае и контроль и обучение китайских тренеров и игроков в Мюнхене.



«Наша цель чётко определена. Мы хотим укрепить в ближайшие годы значимость “Баварии” в Китае. С нашей стороны открытие школы в Шэньчжэне является чётким сигналом для реализации нашей международной стратегии в Китае», — цитирует официальный сайт «Баварии» Джорга Вакера, директора по интернационализации и стратегии мюнхенского клуба.