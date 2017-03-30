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30 марта 2017, 16:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» открыла футбольную школу в Шэньчжэне

Представители «Баварии» сегодня, 30 марта, вместе с политическими представителями Шэньчжэня открыли в китайском городе свою футбольную школу.

Партнёрство сторон включает в себя непрерывный обмен опытом, регулярное присутствие молодых тренеров «Баварии» в Китае и контроль и обучение китайских тренеров и игроков в Мюнхене.

«Наша цель чётко определена. Мы хотим укрепить в ближайшие годы значимость “Баварии” в Китае. С нашей стороны открытие школы в Шэньчжэне является чётким сигналом для реализации нашей международной стратегии в Китае», — цитирует официальный сайт «Баварии» Джорга Вакера, директора по интернационализации и стратегии мюнхенского клуба.

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