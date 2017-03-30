Нападающий Ломбарди продлил контракт с «Лацио» до 2022 года
Нападающий Кристиано Ломбарди продлил контракт с «Лацио».
Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, соглашение с футболистом, который дебютировал в серии А в нынешнем сезоне, теперь будет рассчитано до 2022 года.
21-летний игрок в текущем сезоне чемпионата Италии провёл 12 матчей, в которых отметился одним забитым голом.
Ломбарди является воспитанником «Лацио», ранее он играл на правах аренды за «Трапани» и «Анкону».
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