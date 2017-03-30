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30 марта 2017, 16:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нападающий Ломбарди продлил контракт с «Лацио» до 2022 года

Нападающий Кристиано Ломбарди продлил контракт с «Лацио».

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, соглашение с футболистом, который дебютировал в серии А в нынешнем сезоне, теперь будет рассчитано до 2022 года.

21-летний игрок в текущем сезоне чемпионата Италии провёл 12 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Ломбарди является воспитанником «Лацио», ранее он играл на правах аренды за «Трапани» и «Анкону».

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