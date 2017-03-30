Дани Алвес призвал поднять вопрос о задолженностях по зарплате на низших уровнях

Ранее FIFPro опубликовала исследование, в котором среди прочего названы страны, где наиболее плохо обстоят дела со своевременной выплатой заработной платы.



«Футбол перестал быть гуманной конкуренцией. Мышление таково, что “я вкладываю и хочу, чтобы мне вернулось”. Мы должны поднять этот вопрос на мировом уровне. Чем больше будет заботы о более низких уровнях, тем лучше будет в конце концов», — цитирует Алвеса сайт FIFPro.

«Многие африканские футболисты остались без медицинской помощи, они должны выполнять свою работу. Медики должны рассматриваться в качестве соответствующих сотрудников», — сказал Дрогба.