«Алтай» снялся с Кубка Казахстана

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Предварительный этап турнира, в котором должны участвовать девять клубов первой и второй лиг, проходит в Шымкенте.

Первый матч «Алтай» должен провести 1 апреля против «Кырана». По данным Vesti.kz, клуб из ВКО до сих пор не прибыл в Шымкенте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Многострадальный <a href="https://twitter.com/fcaltaykz">@fcaltaykz</a> снялся с розыгрыша Кубка Казахстана. Вот так развивает футбол ФФК. Вот так всем стало хорошо</p>— Aidyn Kozhakhmet (@AKozhakhmet) <a href="https://twitter.com/AKozhakhmet/status/847385536721436672">30 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>