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30 марта 2017, 15:20 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Алтай» снялся с Кубка Казахстана

Футбольный клуб «Алтай» из Восточно-Казахстанской области отказался от участия в Кубке Казахстана. Об этом в твиттере сообщил известный журналист Айдын Кожахмет.

Зимой клуб был исключен из <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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Предварительный этап турнира, в котором должны участвовать девять клубов первой и второй лиг, проходит в Шымкенте.

Первый матч «Алтай» должен провести 1 апреля против «Кырана». По данным Vesti.kz, клуб из ВКО до сих пор не прибыл в Шымкенте.

Напомним, зимой «Алтай» был исключен из казахстанской премьер-лиги. Клуб не смог пройти сертификацию, а его место занял «Тараз». В новом сезоне «Алтай» сыграет в первой лиге, старт которой намечен на 15 апреля.

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