«Алтай» снялся с Кубка Казахстана
Футбольный клуб «Алтай» из
Восточно-Казахстанской области отказался от участия в Кубке Казахстана. Об этом в твиттере сообщил известный журналист Айдын Кожахмет.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Предварительный этап турнира, в котором должны участвовать девять клубов первой и второй лиг, проходит в Шымкенте.
Первый матч «Алтай» должен провести 1 апреля против «Кырана». По данным Vesti.kz, клуб из ВКО до сих пор не прибыл в Шымкенте.
Напомним, зимой «Алтай» был исключен из казахстанской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter