«Хави уже нет, а Иньеста стареет с каждым годом. Все это на руку «Реалу»

Первый вопрос, на который пришлось ответить экс-нападающему «сливочных», касался нынешнего состояния «Барселоны». По словам Бутрагеньо, грядущим летом клуб потерпит настоящую революцию.

— Мотор «Барселоны» Андрес Иньеста стареет с каждым годом, — говорит Бутрагеньо. — Сейчас ему 33 года, и он не сможет в следующем году показывать ту интенсивность, что демонстрирует сегодня. К тому же, «Барселона» уже потеряла Хави, а эти двое диктовали игру.

Думаю, с приходом нового тренера стиль каталонского клуба потерпит существенные изменения. В будущем это может пойти на пользу «Реалу», — сказал Бутрагеньо.

Также представитель мадридского клуба поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Барселоной», которая состоится 23 апреля.

— Такой матч важен в любом случае, потому что никто не любит проигрывать. Сейчас у нашей команды есть маленькое преимущество — сезон подходит к концу, а игра состоится в Мадриде. Конечно, это не совсем решит судьбу титула, однако, победителю будет проще в оставшихся пяти матчах чемпионата, — заявил Бутрагеньо.

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью не оставил без внимания работу в мадридском «Атлетико» аргентинского специалиста Диего Симеоне.

— Этот тренер проделал большую работу, — говорит испанец. — Он очень сильный человек, иногда даже слишком сильный. Симеоне сумел создать команду, которая отражает его характер. Да, «Атлетико» вырос за последнее время, и наше соперничество вернулось на прежний уровень. На мой взгляд, мадридское дерби ни в чем не уступает классико. Обе команды бьются за победу.

Сейчас мы понимаем, что благодаря «Атлетико» выиграть чемпионат Испании становится еще труднее. Многие отчетливо видят, что Примера — это не только турнир «Барселоны» и «Реала», — заявил Бутрагеньо.

Также представитель столичного клуба объяснил, почему испанская Примера выше уровнем, чем английская Премьер-лига.

— Эксперты утверждают, что чемпионат Англии — лучший турнир на планете, однако, я придерживаюсь другого мнения. В нашей лиге 4 команды находятся в пределах десяти очков, в то время, как «Челси» имеет преимущество перед другими в десять очков. Для меня это значит лишь одно — наш чемпионат куда сильнее английской Премьер-лиги, — приводит слова Бутрагеньо Football Espana.