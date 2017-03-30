От церкви Марадоны до презервативов Бекхэма
Что на планете названо в честь футболистов?
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На днях аэропорт Мадейры получил имя самого известного уроженца острова — Криштиану Роналду. Что еще на планете названо в честь футболистов?
АЭРОПОРТ ДЖОРДЖА БЕСТА.
Криштиану не первый, чьим именем назвали аэропорт. Прилетая в Белфаст, что в Северной Ирландии, первым делом вы прочтете имя и фамилию легендарного Джорджа Беста. Аэропорт стал называться так в 2006-м, через год после смерти великого игрока «МЮ», чья карьера, а затем и жизнь закончились слишком рано
ГАЛАКТИКА РОНАЛДУ.
Аэропорт — это для Роналду
ПРОЙДУСЬ ПО СТАРОСТИНА, СВЕРНУ НА ЯШИНА.
Улиц и даже площадей, названных в честь игроков, хватает во многих странах. В Москве, например, есть улица Николая Старостина (в Новокосино), Льва Яшина (в Люберцах). В
А в Мадриде, например, увековечили память Луиса Арагонеса. Тренер, приведший сборную Испании к победе на Euro-2008, умер три года назад? и спустя несколько месяцев в его честь была переименована площадь возле здания Королевской испанской футбольной федерации.
В Австралии есть эстакада Тима Кейхилла. В Корейском Сувоне улица Пак Чжи Суна. В честь Жозе Моуринью названа одна из центральных улиц португальского Сетубала — Special One Way (улица Особенного). А между английскими Дерби и Ноттингемом протянулось 20-километровое шоссе Брайна Клафа, связывающее родной город легендарного тренера и место, где он добился главных успехов.
ЦЕРКОВЬ МАРАДОНЫ.
В честь голландца Йохана Кройфа названы фонд, колледж, институт, университет и даже… крупный астероид.
А в Аргентине, само собой, поклоняются Диего Марадоне. Причем в прямом смысле. У великого нападающего есть своя религия! Священники в этой необычной церкви служат в рясах с десятым номером на спине, а вместо библии на алтаре лежит автобиография «Я Диего». Прихожан хватает.
В церкви Диего Марадоны даже проводят бракосочетания.
УЛИЦА ЭМЕНИКЕ.
Обычно объектам на карте дают имена футбольных деятелей за их спортивные достижения. А вот
ПРЕЗЕРВАТИВЫ БЕКХЭМА.
Дэвид Бэкхэм задолго до окончания карьеры стал больше бизнесменом, чем игроком. Создал линию одежды, парфюм, много чего рекламировал. Но самый пикантный товар с именем англичанина на упаковке появился без его ведома. Несколько лет назад в Китае стали выпускать презервативы «Бекхэм». Затем производитель был вынужден сменить название на «Бекохэм», но это не помешало фирме стать одним из крупнейших игроков на рынке.
БУРГЕР ЗЛАТАНА.
Златан Ибрагимович везде оставляет яркий след. В «ПСЖ» он и вовсе стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба. Париж ответил ему любовью. А в меню одного из ресторанов французской столицы появился бургер «Златан». Его отличительные черты — огромный размер (общий вес — 600 грамм!) и внушительная цена (30 евро). И правда, похоже на шведа.
Здесь же уместно вспомнить о
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