Полузащитник Дахуд подписал контракт с «Боруссией» Д до 2022 года
Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Махмуд Дахуд со следующего сезона будет защищать цвета дортмундской «Боруссии».
Как сообщает
«Дауд — талантливый игрок, мы за ним давно наблюдали. Он доказал, что уже может играть на высоком уровне», — сказал спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк.
В текущем сезоне Дахуд провёл в чемпионате Германии 19 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя голевыми передачами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter