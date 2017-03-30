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30 марта 2017, 14:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник Дахуд подписал контракт с «Боруссией» Д до 2022 года

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Махмуд Дахуд со следующего сезона будет защищать цвета дортмундской «Боруссии».

Как сообщает пресс-служба чёрно-жёлтых, контракт с 21-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года.

«Дауд — талантливый игрок, мы за ним давно наблюдали. Он доказал, что уже может играть на высоком уровне», — сказал спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк.

В текущем сезоне Дахуд провёл в чемпионате Германии 19 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя голевыми передачами.

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