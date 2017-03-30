Игрок Х. «Журавель не согласился бы стать главным тренером брестского “Динамо”, если бы чувствовал подвох»
Он выигрывал чемпионат Беларуси и поднимал над головой Кубок страны. Он выступал за рубежом и за национальную сборную Беларуси. Он — игрок Х, который в течение сезона будет рассказывать о внутренней кухне белорусского футбола, не раскрывая своего имени.
Когда у нас последний раз появлялась команда, которая вызывала бы такое любопытство, как брестское «Динамо» сейчас? На кубковую игру с минским «Динамо» в Бресте пришли больше семи тысяч человек —
Это хорошо, это должно пойти на пользу всему белорусскому футболу, который порядком забродил: лишь три клуба в медалях — и все их давно знают. В чемпионате рождается реальная четвертая сила, способная сделать пьедестал тесным. Под напором пришедшего в Брест капитала арабских шейхов «большая тройка» может не выдержать. Минское «Динамо» брестчане уже выбили из Кубка…
Ну и бобруйский сценарий наверняка не повторится. В «Белшину» приходили люди, которые все поставили на быстрый выход в Лигу Европы. Не получилось — проект закрылся. В Бресте другой подход: детская академия, инфраструктура… Там не только говорят, но и делают. Причем на перспективу. Да и Владимир Журавель не согласился бы стать главным тренером, если бы чувствовал подвох. Это уж точно.
Кстати, о тренере. Знаю его неплохо. Журавель имеет опыт управления интернациональным составом (такой у него был в минском «Динамо»), он навязывал серьезную борьбу БАТЭ за золото (с «Шахтером» и минским «Динамо»). Сейчас в его распоряжении снова амбициозная команда. Причем игроков на два состава — где еще, например, Василюк и Демешко сидели бы на скамейке запасных? Мозолевскому предстоит выдержать серьезную конкуренцию, но он парень настырный, пободается. А вообще, сезон длинный, сыграют все, думаю. Так что Журавель — отличный вариант для Бреста. Тем более он не из тех тренеров, которые просто отправляют игроков бегать по кругу или поддерживают их физическую форму. Журавель досконально разбирает игру каждого соперника и подолгу втолковывает тактические нюансы. Выходишь на поле, делаешь, что говорили, и оказывается, что не зря слушал. Футболисты в его командах всегда четко знают, как действовать в той или иной ситуации.
Правда, говорить, что брестчане навяжут конкуренцию не только минскому «Динамо» и «Шахтеру», но и БАТЭ, — преждевременно. БАТЭ вне конкуренции. За счет опыта и сыгранности он даст фору даже «Шахтеру»: при неплохой селекции и квалифицированном штабе во главе с Кубаревым, солигорцам все равно не будет хватать той самой сыгранности. Хотя не настаиваю на этом — пусть горняки меня опровергнут.
На минское «Динамо» особо не надеюсь. Сыроватая команда. Может, у нее
Главное, что может помешать Бресту, — ментальность. Отбросив первый короткий суверенный чемпионат 1992 года, команда никогда не боролась за медали. Ну, может, в сезоне-2009. Сейчас от «Динамо» подвигов ждут буквально все. Но боюсь, чтобы возможные стартовые неудачи не надломили команду. Несбывшиеся ожидания всегда угнетают. А если
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