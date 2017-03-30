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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29256037/
30 марта 2017, 13:45 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Sun: Бюст Роналду в аэропорту Мадейры сделал бывший уборщик за 15 дней

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бюст футболиста сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, установленный в аэропорту Мадейры, изготовил бывший уборщик аэропорта за 15 дней. Об этом сообщает The Sun.

<em>МОСКВА 30 марта. /ТАСС/.</em> Бюст футболиста сборной Португалии и мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> установленный в аэропорту <span class=error>Мадейры</span> изготовил бывший уборщик аэропорта за 15 дней. Об этом сообщает The Sun. Увеличить
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29 марта состоялась церемония переименования аэропорта Мадейры в честь Роналду. На церемонии также был представлен бюст 32-летнего спортсмена, который был впоследствии высмеян в социальных сетях из-за его некачественности.

Скульптор-любитель Эмануэль Сантош признался, что у него было только 15 дней на изготовление бюста и ему пришлось работать с фотографиями футболиста, так как сам он слишком занят, чтобы позировать лично. «Я использовал фотографии Криштиану Роналду, которые нашел в интернете, — сказал скульптор. — Я поставил их перед собой и начал работу над бюстом».

Сантош слышал о негативной реакции на его работу, но отметил, что сам Роналду сказал, что ему понравился бюст. «Невозможно угодить и грекам, и троянцам, даже Иисус не всем нравился, — заявил скульптор. — Это дело вкуса, и не так просто, как кажется. Я спросил Роналду, что он думает о результате, и он сказал, что ему понравилось».

Роналду, являющийся уроженцем столицы Мадейры, стал не первым футболистом, в чью честь переименован аэропорт. Ранее именем знаменитого английского футболиста «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста был назван аэропорт в Белфасте.

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