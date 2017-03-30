Sun: Бюст Роналду в аэропорту Мадейры сделал бывший уборщик за 15 дней
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бюст футболиста сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, установленный в аэропорту Мадейры, изготовил бывший уборщик аэропорта за 15 дней. Об этом сообщает The Sun.
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29 марта состоялась церемония переименования аэропорта Мадейры в честь Роналду. На церемонии также был представлен бюст 32-летнего спортсмена, который был впоследствии высмеян в социальных сетях
Сантош слышал о негативной реакции на его работу, но отметил, что сам Роналду сказал, что ему понравился бюст. «Невозможно угодить и грекам, и троянцам, даже Иисус не всем нравился, — заявил скульптор. — Это дело вкуса, и не так просто, как кажется. Я спросил Роналду, что он думает о результате, и он сказал, что ему понравилось».
Роналду, являющийся уроженцем столицы Мадейры, стал не первым футболистом, в чью честь переименован аэропорт. Ранее именем знаменитого английского футболиста «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста был назван аэропорт в Белфасте.
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