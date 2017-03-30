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30 марта 2017, 13:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

19-летний форвард ПСЖ задержан по подозрению в стрельбе в человека

Нападающий Одсонн Эдуар, права на которого принадлежат «ПСЖ», ныне выступающий за «Тулузу» на правах аренды, был задержан полицией.

Как сообщает Franceinfo, 19-летний футболист подозревается в причастности к стрельбе в человека из травматического оружия «Airsoft».

Отмечается, что 11 февраля в Тулузе, в общественном месте, из автомобиля был произведён выстрел в человека, а за рулём машины находился Эдуар. Неизвестный получил травму уха, но его жизни ничего не угрожает.

При этом, по данным издания, достоверно неизвестно, сам ли футболист стрелял из пистолета. Кроме того, пока не установлены мотива данного преступления.
Эдуар в текущем сезоне чемпионата Франции провёл 16 матчей и забил один мяч.

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