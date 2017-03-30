«Манчестер Юнайтед» готов платить Мертенсу в четыре раза больше
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс
по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед».
По информации La Repubblica, манкунианцы готовы платить бельгийцу 4,7 миллиона евро в год после уплаты всех налогов. Отметил, что «Наполи» пытается продлить контракт с игроком. Мертенс хочет зарабатывать пять миллионов евро в год. Неаполитанцы предлагают ему оклад в три миллиона евро за сезон. Следует отметить, что сейчас зарплата футболиста составляет 1,2 миллиона евро.
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