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30 марта 2017, 13:34 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Манчестер Юнайтед» готов платить Мертенсу в четыре раза больше

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед».

По информации La Repubblica, манкунианцы готовы платить бельгийцу 4,7 миллиона евро в год после уплаты всех налогов. Отметил, что «Наполи» пытается продлить контракт с игроком. Мертенс хочет зарабатывать пять миллионов евро в год. Неаполитанцы предлагают ему оклад в три миллиона евро за сезон. Следует отметить, что сейчас зарплата футболиста составляет 1,2 миллиона евро.

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