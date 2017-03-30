Худобяк, Марлос и еще шесть футболистов претендуют на звание игрока месяца в УПЛ

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Кроме того, в список кандидатов вошли игроки, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью на протяжении последних четырех туров и заслужили право принять участие в голосовании — Марлос («Шахтер»), Николай Матвиенко («Карпаты»), Денис Васин («Сталь») и Зауре Махарадзе (Олимпик).

Все желающие смогут отдать свой голос за игрока, которого они считают лучшим в марте, на сайте УПЛ.