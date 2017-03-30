Худобяк, Марлос и еще шесть футболистов претендуют на звание игрока месяца в УПЛ
В конкурсе, организованном Украинской
Премьер-Лигой и ТМ «Parimatch». В голосовании принимают участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в феврале-марте: 19 тур — Станислав Кулиш («Александрия»), 20 тур — Игорь Худобяк («Карпаты»), 21 тур — Эсеола («Звезда»), 22 тур — Кваме Карикари («Сталь»).
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Кроме того, в список кандидатов вошли игроки, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью на протяжении последних четырех туров и заслужили право принять участие в голосовании — Марлос («Шахтер»), Николай Матвиенко («Карпаты»), Денис Васин («Сталь») и Зауре Махарадзе (Олимпик).
Все желающие смогут отдать свой голос за игрока, которого они считают лучшим в марте, на сайте УПЛ.
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