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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29255764/
30 марта 2017, 13:31 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Худобяк, Марлос и еще шесть футболистов претендуют на звание игрока месяца в УПЛ

В конкурсе, организованном Украинской Премьер-Лигой и ТМ «Parimatch». В голосовании принимают участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в феврале-марте: 19 тур — Станислав Кулиш («Александрия»), 20 тур — Игорь Худобяк («Карпаты»), 21 тур — Эсеола («Звезда»), 22 тур — Кваме Карикари («Сталь»).

В конкурсе организованном Украинской <nobr>Премьер-Лигой</nobr> и ТМ Parimatch. В голосовании принимают участие победители номинации Лучший игрок тура (в феврале-марте: 19 тур — Станислав <span class=error>Кулиш</span> (Александрия) 20 тур — Игорь <span class=error>Худобяк</span> (Карпаты) 21 тур — <span class=error>Эсеола</span> (Звезда) 22 тур — <span class=error>Кваме</span> <span class=error>Карикари</span> (Сталь). Увеличить
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Кроме того, в список кандидатов вошли игроки, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью на протяжении последних четырех туров и заслужили право принять участие в голосовании — Марлос («Шахтер»), Николай Матвиенко («Карпаты»), Денис Васин («Сталь») и Зауре Махарадзе (Олимпик).

Все желающие смогут отдать свой голос за игрока, которого они считают лучшим в марте, на сайте УПЛ.

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