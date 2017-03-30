«Бавария» нацелилась на полузащитника «РБ Лейпциг» Кейта

Действующий контракт Кейта с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2020 года, и в нём пока отсутствует пункт о трансферной компенсации. Но с 2018 года, согласно условиям его контракта, он будет стоить € 45−50 млн.



Ранее бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус посоветовал клубу приобрести Кейта. Маттеус уверен, что этот футболист будет очень полезен немецкому гранду. Между тем «Лейпциг» не собирается выставлять Кейта на трансфер.