Голкипер Нойер пропустит два ближайших матча «Баварии» в бундеслиге из-за травмы
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт. Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер пропустит два ближайших матча команды из-за травмы ноги, сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
В среду вечером Нойер успешно перенес небольшую операцию, после того как повредил стопу левой ноги на тренировке.
«Бавария» после 25 туров лидирует в бундеслиге, опережая на 13 очков ближайшего преследователя «РБ Лейпциг».
Нойер в нынешнем сезоне пропустил 19 мячей в 37 матчах за «Баварию».
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