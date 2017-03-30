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30 марта 2017, 12:31 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Голкипер Нойер пропустит два ближайших матча «Баварии» в бундеслиге из-за травмы

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт. Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер пропустит два ближайших матча команды из-за травмы ноги, сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.

В среду вечером Нойер успешно перенес небольшую операцию, после того как повредил стопу левой ноги на тренировке. Из-за травмы 31-летний голкипер пропустит матчи чемпионата Германии с «Аугсбургом» (1 апреля) и «Хоффенхаймом» (4 апреля). Ранее в марте Нойер из-за повреждения пропустил две игры сборной Германии.

«Бавария» после 25 туров лидирует в бундеслиге, опережая на 13 очков ближайшего преследователя «РБ Лейпциг».

Нойер в нынешнем сезоне пропустил 19 мячей в 37 матчах за «Баварию».

Бавария
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