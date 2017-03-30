Голкипер Нойер пропустит два ближайших матча «Баварии» в бундеслиге из-за травмы

В среду вечером Нойер успешно перенес небольшую операцию, после того как повредил стопу левой ноги на тренировке. Из-за травмы 31-летний голкипер пропустит матчи чемпионата Германии с «Аугсбургом» (1 апреля) и «Хоффенхаймом» (4 апреля). Ранее в марте Нойер из-за повреждения пропустил две игры сборной Германии.

«Бавария» после 25 туров лидирует в бундеслиге, опережая на 13 очков ближайшего преследователя «РБ Лейпциг».

Нойер в нынешнем сезоне пропустил 19 мячей в 37 матчах за «Баварию».