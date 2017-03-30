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30 марта 2017, 12:19 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

День в истории. Серхио Рамосу — 31!

Сегодня, 30 марта, капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос отмечает свой 31-й день рождения.

Известный защитник начал спортивный путь в «Севилье». В 1996 году, когда мальчику исполнилось десять лет, родители отдали его в академию андалусийского клуба.

Спустя девять лет Рамос стал игроком мадридского «Реала», цвета которого он защищает и по сей день.

В сборной Испании футболист дебютировал 26 марта того же года, и выиграл вместе с национальной командой чемпионат Европы (2 раза) и мира.

На клубном уровне Серхио становился чемпионом Испании (3), обладателем Кубка (2) и Суперкубка страны (2), а также победителем Лиги чемпионов (2), Суперкубка УЕФА (2) и клубного чемпионата мира (2).

Всего за карьеру Серхио Рамос провел 696 матчей и забил 81 гол.

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