Известный защитник начал спортивный путь в «Севилье». В 1996 году, когда мальчику исполнилось десять лет, родители отдали его в академию андалусийского клуба.

Спустя девять лет Рамос стал игроком мадридского «Реала», цвета которого он защищает и по сей день.

В сборной Испании футболист дебютировал 26 марта того же года, и выиграл вместе с национальной командой чемпионат Европы (2 раза) и мира.

На клубном уровне Серхио становился чемпионом Испании (3), обладателем Кубка (2) и Суперкубка страны (2), а также победителем Лиги чемпионов (2), Суперкубка УЕФА (2) и клубного чемпионата мира (2).

Всего за карьеру Серхио Рамос провел 696 матчей и забил 81 гол.