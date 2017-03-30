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30 марта 2017, 12:16 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Рендулич оправился от травмы

Защитник ФК «Ордабасы» Зоран Рендулич вернулся в строй, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на пресс-службу шымкентского клуба.

Защитник ФК <span class=error>Ордабасы</span> <span class=error>Зоран</span> Рендулич вернулся в строй сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> <span class=error>шымкентского</span> клуба. Увеличить
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Боснийский защитник Зоран Рендулич получил повреждение в матче первого тура против «Астаны». Теперь 32-летний футболист полностью оправился от травмы и готовь помочь шымкентской команде на поле.

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