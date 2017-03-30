Рендулич оправился от травмы
Защитник ФК «Ордабасы» Зоран Рендулич вернулся в строй, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на
пресс-службу шымкентского клуба.
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Боснийский защитник Зоран Рендулич получил повреждение в матче первого тура против «Астаны». Теперь 32-летний футболист полностью оправился от травмы и готовь помочь шымкентской команде на поле.
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