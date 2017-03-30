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30 марта 2017, 12:15 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Гаузер во второй раз рассудит «Шахтер» и «Астану»

Департамент судейства и инспектирования ФФК определил арбитров для обслуживания матча «Шахтер» — «Астана», который пройдет 1 апреля в Темиртау.

Департамент судейства и инспектирования <span class=error>ФФК</span> определил арбитров для обслуживания матча Шахтер — <span class=error>Астана</span> который пройдет 1 апреля в Темиртау. Увеличить
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Главным судьей этого матча будет представитель Петропавловска Александр Гаузер. 42-летний рефери ФИФА отработает 15 матч «Астаны», причем лишь второй раз он будет судить игру с участием столичной команды и «Шахтера».

В прошлом сезоне Гаузер работал на матче в Караганде, показав 6 желтых карточек, 4 из которых футболистам «Астаны».
Всего же в 15 матчах с участием астанчан, петропавловский судья предьявил 48 желтых и 4 красные карточки. Чаще всего предупреждения в виде карточек в составе «Астаны» от Гаузера получают защитники Дмитрий Шомко, которые увидел в руке судьи 3 желтые карточки, и Марин Аничич, «отметившийся» двумя желтыми и одной красной карточкой.

Всего же на счету Александра более 100 матчей в рамках высшего дивизиона чемпионата Казахстана, а также ряд еврокубковых игр, плюс несколько товарищеских матчей сборных. Так в 2016 году он обслуживал матч между сборными Киргизии и Туркмении.

Помогать Гаузеру будут его земляки Рустам Бейжанов и Денис Виноградов. Дополнительные ассистенты судьи: Асхат Абданбаев (Тараз) и Рустам Омаров (Алматы). Резервный судья: Эльвира Нурмустафина. Инспектировать эту встречу будет Виктор Заякин (Семей).

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