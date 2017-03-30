Футбольный турнир имени Дмитрия Тарасова собрал в Минске лучших юных футболистов

Но именно с таких матчей начинается дорога в большой футбол, и именно здесь лучше всего видны ошибки, которые после заставляют нас хвататься за голову после поражений национальной сборной. Директор РЦОП по футболу БГУ Владимир Пигулевский химию подготовки футбольных талантов знает в мельчайших деталях. Владимир Антонович на детском футболе съел собаку — из школы, которой он давно руководит, вышло немало известных игроков. Сергей Гоцманов, Сергей Гомонов, Юрий Антонович, Петр Качуро, Станислав Драгун, Антон Путило… Для каждого из них путь к громким победам начинался с точно таких же турниров, которые, по убеждению Пигулевского, уже на начальном этапе позволяют тренерам увидеть очень многое.

— Реальность такова, что почти пять месяцев наши футболисты не могут полноценно тренироваться. Зимой они занимаются в основном в спортзалах и манеже. Поэтому главная задача соревнований — проверить готовность и прогресс игроков перед началом сезона. А заодно по возможности перенять тренерский опыт команд Краснодара и московского Динамо. Тренерский вопрос в белорусском футболе, по словам Пигулевского, — один из важнейших. Но в отличие от большинства других видов спорта, где наставников упрекают в нежелании следить за современными веяниями, в футболе наблюдается несколько другая тенденция.

— Молодые тренеры считают, что они насмотрелись видео, начитались материалов в интернете и все умеют. Но применить это на практике не так просто, а сегодня ведь в БГУФК нередко поступают те, кто и мяч толком не держал. Вот и выходит, что мы сильны только в теории, а на начальных этапах подготовки самое главное — личный пример!

Как объединить теорию с практикой, наглядно показали приехавшие в Минск команды футбольных академий Краснодара и московского Динамо. Они и встретились в финале, показав футбол, заставивший восхищенно цокать языком даже заглянувшего на трибуны стадиона РЦОПа Дмитрия Тарасова:

— Вы посмотрите, как они играют! Короткий пас, стеночки, быстрые движения… Сильнейший турнир получился! Да и условия, в которых сегодня растет наша молодежь, не сравнить с теми, что были у нас в 50-х. В те годы, если у кого-то появлялась хорошая форма, те, кто победнее, могли и в грязи ее вывалять. Большинство ведь бегало в чем придется… Сегодня же ребятам остается только тренироваться, и они, поверьте, очень стараются.

Стараний, правда, уже недостаточно. Доказательство — счет 4:0, с которым краснодарская академия разгромила сверстников из Минска и доскональный видеоразбор матчей 14-летней ребятни, после каждой игры выкладываемый на официальном сайте клуба. С этого, по словам тренера команды минского Динамо Владимира Лукьяненко, и начинаются будущие результаты национальных сборных. Сборные пока, правда, не радуют, что в Беларуси, что в России, но это, убежден Владимир Николаевич, лишь вопрос времени:

— В России в работу академий вкладываются очень большие деньги. Начиная от обеспечения и заканчивая полями и инфраструктурой — все на высшем уровне. Но, главное, там, похоже, осознали ситуацию и сделали ставку на то, что принесет результат в будущем. И для нас также очень важно, как можно быстрее осознать свое место в европейском футболе и начать строить стратегию развития на 5−8 лет. Так в свое время поступили норвежцы, с этого начали исландцы. Мы же почему-то каждый раз ждем от клубов и национальной сборной каких-то чудес, а когда они проигрывают, делаем оргвыводы.

В финале тарасовского турнира московские динамовцы вырвали победу у Краснодара. Бронзовые медали достались молодняку минского Динамо, обыгравшему сверстников из БАТЭ. По словам Владимира Пигулевского, выделять и сулить игрокам большое спортивное будущее в столь раннем возрасте пока рано. Многие из футболистов только второй год играют на все поле. Однако именно из этих ребят в следующем году предстоит во многом формировать сборные Беларуси. А результаты юношеских команд, убежден Владимир Лукьяненко, во многом отражают эффективность футбольной системы:

— Мы говорим, что в советские времена у нас было много ярких футбольных личностей. Но появились они во многом потому, что те поколения росли на дворовых футбольных площадках. В футбол играли буквально все. И неудивительно, что еще пять лет назад на семинаре представители УЕФА подчеркивали важнейшую роль дворового футбола, а сегодня всячески стараются его поддерживать и развивать. Это в разговорах о будущем белорусского футбола важно помнить и нам: ведь именно с таких соревнований и начинаются будущие успехи профессиональных клубов и национальных сборных.

komashko@sb.by

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