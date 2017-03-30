Кайратовский шлагбаум для «Кайсара»? Превью к четвертому туру КПЛ
В пятницу, 31 марта, возобновится чемпионат Казахстана по футболу. Пройдут матчи четвертого тура. Каждый из них по своему интересен. И все же будет любопытно узнать, сможет ли «Кайрат» нанести первое поражение в сезоне «Кайсару», ко всему прочему лидирующему в
премьер-лиге. Подробности — в материале Vesti.kz.
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Футбол.
31 марта.
«Ордабасы» — «Окжетпес»
Фаворитами являются южане.
Прежде команды встречались 30 раз, десять побед одержали шымкентцы, 11 — кокшетаусцы, еще девять игр завершились вничью. Разница мячей 37−35 в пользу «Окжетпеса». Но самый крупный выигрыш в истории противостояний принадлежит «Ордабасы», оказавшийся сильнее со счетом 4:0 в 2009 году.
«Иртыш» — «Актобе»
И в этой игре фаворитами считаются хозяева поля, поскольку не знают поражений и идут в тройке призеров. В свою очередь актюбинцы дважды терпели неудачу и что самое удручающее, не открыли счет своим голам в чемпионате. «Красно-белым» пока не хватает сыгранности, в их действиях много суеты, а средняя линия не всегда справляется с доставкой мяча нападающим. В итоге, последним приходится смещаться к середине поля, отчего теряется острота в атаке. Однако пауза в чемпионате должна была пойти на пользу команде Игоря Рахаева. В Павлодаре она обязана сыграть лучше.
Перевес в личных встречах на стороне «Иртыша», павлодарцы выиграли 26 игр из 57 при десяти ничьих и 21 поражении. Соответственно, имеют положительную разницу мячей 85−71. В то же время каждый из клубов отметился по крупной победе. В 1992 году «Иртыш» побеждал со счетом 6:0, а в 2011-м «Актобе» взял верх — 7:2.
«Кайрат» — «Кайсар»
Интересным обещает быть поединок. С одной стороны к чемпионскому званию со скрипом рвется «Кайрат», а с другой «Кайсар» имеет серию побед из трех матчей подряд, а за ними лидерство в
Между собой команды встретятся в 44-й раз. В предыдущих 43 матчах 22 победы одержали алматинцы, 12 встреч завершились вничью и в девяти случаях успех праздновали кызылординцы. Разница мячей 59−31 в пользу «Кайрата». На его счету и самая убедительная победа, пришедшая на 1993 год со счетом 8:0.
1 апреля
«Тобол» — «Тараз»
При всем уважении к таразцам костанайцы не имеют права оступаться. Слишком много было поставлено на карту в межсезонье, учитывая приход значительную группу новых футболистов и отказ продлевать контракты с многолетними лидерами в лице Нурбола Жумаскалиева и Александра Петухова. Клубное руководство верит в Омари Тетрадзе, а со своей стороны российскому специалисту требуется результатами оправдать доверие и заодно успокоить болельщиков. Футболисты Воита Талгаева больше преуспели в оборонительных действиях, за счет чего в начале сезона добились двух ничейных результатов. В атаке — глухо. Всего один гол. И в этот раз гости основные силы сосредоточат на обороне собственных ворот в расчете на удачу в одной из немногочисленных контратак.
Статистика личных встреч свидетельствует о существенном преимуществе костанайцев. В 52 поединках они 30 раз выходили победителями при восьми ничьих и 14 поражениях с общей разницей мячей 76−44. Ими же одержана самая крупная победа со счетом 4:1 в 2009 году.
«Акжайык» — «Атырау»
«Нефтяникам» никак не удается выиграть с хорошим подбором исполнителей. За три тура набрали всего один балл. Очевидно, если в последующих
Интересно, что в личных противостояниях соблюден паритет. Каждая из сторон оказывалась сильнее по семь раз при двух ничейных результатах. Разница мячей 22−21 в пользу уральских футболистов. Плюс клубы обменялись крупными победами. В 2013 году «Акжайык» победил — 4:0. В 2016-м с аналогичным счетом выиграл «Атырау».
«Астана» — «Шахтер»
На стадионе «Астана Арена» начались ремонтные работы по замене поля.
Ранее соперники провели 28 очных встреч, 15 из них завершились в пользу «Астаны», три сильнейшего не выявили и в десяти удача благоволила «Шахтеру». Разница мячей 46−29 в пользу астанчан, одержавших три крупные победы с одинаковым счетом 4:0 в 2010, 2014 и 2015 годах соответственно.
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