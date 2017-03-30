Кайратовский шлагбаум для «Кайсара»? Превью к четвертому туру КПЛ

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Футбол. Премьер-лига. Тур 4

31 марта.

«Ордабасы» — «Окжетпес»

Фаворитами являются южане. Во-первых, играют дома. Во-вторых, решают амбициозные задачи и еще не проигрывали в этом сезоне. В-третьих, имеют одну из лучших оборон по итогам трех туров, поскольку в ее пассиве всего один пропущенный мяч при пяти забитых. Но это не значит, что игра с «Окжетпесом» сулит легкую прогулку. Напротив, синегорцы умеют подбирать ключи к воротам соперников. Разве что им нужно немного прибавить в спортивной злости и смелости, тогда могут уповать на выезде не только на ничейки, но и победные результаты.

Прежде команды встречались 30 раз, десять побед одержали шымкентцы, 11 — кокшетаусцы, еще девять игр завершились вничью. Разница мячей 37−35 в пользу «Окжетпеса». Но самый крупный выигрыш в истории противостояний принадлежит «Ордабасы», оказавшийся сильнее со счетом 4:0 в 2009 году.

«Иртыш» — «Актобе»

И в этой игре фаворитами считаются хозяева поля, поскольку не знают поражений и идут в тройке призеров. В свою очередь актюбинцы дважды терпели неудачу и что самое удручающее, не открыли счет своим голам в чемпионате. «Красно-белым» пока не хватает сыгранности, в их действиях много суеты, а средняя линия не всегда справляется с доставкой мяча нападающим. В итоге, последним приходится смещаться к середине поля, отчего теряется острота в атаке. Однако пауза в чемпионате должна была пойти на пользу команде Игоря Рахаева. В Павлодаре она обязана сыграть лучше.

Перевес в личных встречах на стороне «Иртыша», павлодарцы выиграли 26 игр из 57 при десяти ничьих и 21 поражении. Соответственно, имеют положительную разницу мячей 85−71. В то же время каждый из клубов отметился по крупной победе. В 1992 году «Иртыш» побеждал со счетом 6:0, а в 2011-м «Актобе» взял верх — 7:2.

«Кайрат» — «Кайсар»

Интересным обещает быть поединок. С одной стороны к чемпионскому званию со скрипом рвется «Кайрат», а с другой «Кайсар» имеет серию побед из трех матчей подряд, а за ними лидерство в премьер-лиге. Кызылординцы прежде всего понравились дисциплинированной игрой, каждый футболист исправно выполнял свои функции на поле. Кайратовцы выглядели тяжеловато. Правда, им всегда непросто давалось начало сезона, а когда разгонялись, мало кому удавалось их остановить. Но в предстоящей встрече просто обязаны побеждать, если не желают упустить золотые медали в этом году.

Между собой команды встретятся в 44-й раз. В предыдущих 43 матчах 22 победы одержали алматинцы, 12 встреч завершились вничью и в девяти случаях успех праздновали кызылординцы. Разница мячей 59−31 в пользу «Кайрата». На его счету и самая убедительная победа, пришедшая на 1993 год со счетом 8:0.

1 апреля

«Тобол» — «Тараз»

При всем уважении к таразцам костанайцы не имеют права оступаться. Слишком много было поставлено на карту в межсезонье, учитывая приход значительную группу новых футболистов и отказ продлевать контракты с многолетними лидерами в лице Нурбола Жумаскалиева и Александра Петухова. Клубное руководство верит в Омари Тетрадзе, а со своей стороны российскому специалисту требуется результатами оправдать доверие и заодно успокоить болельщиков. Футболисты Воита Талгаева больше преуспели в оборонительных действиях, за счет чего в начале сезона добились двух ничейных результатов. В атаке — глухо. Всего один гол. И в этот раз гости основные силы сосредоточат на обороне собственных ворот в расчете на удачу в одной из немногочисленных контратак.

Статистика личных встреч свидетельствует о существенном преимуществе костанайцев. В 52 поединках они 30 раз выходили победителями при восьми ничьих и 14 поражениях с общей разницей мячей 76−44. Ими же одержана самая крупная победа со счетом 4:1 в 2009 году.

«Акжайык» — «Атырау»

«Нефтяникам» никак не удается выиграть с хорошим подбором исполнителей. За три тура набрали всего один балл. Очевидно, если в последующих трех-четырех турах ситуация не изменится, последуют серьезные оргвыводы в отношении тренерского штаба. Ведь клубу необходимо как можно скорее начать выигрывать, чтобы нивелировать минусовое отставание в очках, снятых за долги перед прежним тренером Зораном Филиповичем и бразильским защитником Джонатасом Рикардо. Но атыраусцы традиционно плохо проводят выездные матчи, а тут еще играть с уральцами, зарекомендовавшими себя крепким орешком. Дома «Акжайык» при Вахиде Масудове и вовсе действует решительно с прицелом на результат. К тому же очки хозяевам нужны не меньше. Но фортуна — дама капризная, неизвестно, кому улыбнется.

Интересно, что в личных противостояниях соблюден паритет. Каждая из сторон оказывалась сильнее по семь раз при двух ничейных результатах. Разница мячей 22−21 в пользу уральских футболистов. Плюс клубы обменялись крупными победами. В 2013 году «Акжайык» победил — 4:0. В 2016-м с аналогичным счетом выиграл «Атырау».

«Астана» — «Шахтер»

На стадионе «Астана Арена» начались ремонтные работы по замене поля. Из-за этого матч пройдет в Темиртау. Если «Астана» в прошлом туре набрала полновесные три очка, а вкупе у нее четыре, то карагандинцы с одним баллом плетутся в хвосте турнирной таблицы. Хотя матч с «Кайсаром» по содержанию выдали более чем достойный. Не исключено, что 1 апреля «горняков» прорвет. Все же столичные футболисты переживают не лучшие времена, да еще непонятно, в каком состоянии вернулись сборники. Так что «Шахтер» со счетов не сбрасываем.

Ранее соперники провели 28 очных встреч, 15 из них завершились в пользу «Астаны», три сильнейшего не выявили и в десяти удача благоволила «Шахтеру». Разница мячей 46−29 в пользу астанчан, одержавших три крупные победы с одинаковым счетом 4:0 в 2010, 2014 и 2015 годах соответственно.