«Интер» не планирует увольнять Пиоли

La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство нерадзурри решило оставить Пиоли на посту главного тренера.



Стефано Пиоли принял команду по ходу текущего сезона, сменив на тренерском мостике Франка де Бура. Действующий контракт 51-летнего специалиста истекает летом 2018 года. Руководство «Интера» уже обещало выделить деньги на приобретение четырёх новых футболистов в летнее трансферное окно.



В «Интер» может перейти защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес, один центральный защитник, центральный полузащитник и нападающий.



Ранее на тренерский мостик «Интера» сватали наставника «Челси» Антонио Конте и главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.