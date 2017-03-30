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30 марта 2017, 10:55 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

В Казахстане появился Зинеден Зидан

В казахстанском Атырау родился мальчик по имени Зинеден Зидан, названный в честь легендарного футболиста, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мальчик с необычным именем родился в Атырау. Увеличить
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Фотографии свидетельства о рождении мальчика, а также с праздника колыбели опубликовали в соцсетях. В Атырауском отделе занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния (РАГС) подтвердили эту информацию. «Действительно, в феврале родился такой ребенок. Зидан это имя, Зинеден фамилия. Это обычное казахское наше имя, мы даже не обратили внимания на этот факт», — сообщили там.

Между тем известного футболиста зовут Зинедин, а фамилия его Зидан. Родственники малыша отметили, что являются поклонниками французского игрока, поэтому и назвали малыша его именем.

Зинедин Зидан — легендарный французский футболист алжирского происхождения, ныне главный тренер испанского клуба «Реал Мадрид». Считается одним из величайших игроков в истории футбола.

Фото из социальных сетей

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