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30 марта 2017, 10:21 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Воспитанник «Динамо» продолжит карьеру в Беларуси

Украинский полузащитник трудоустроился у наших северных соседей.

Украинский полузащитник трудоустроился у наших северных соседей. Увеличить
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21-летний полузащитник Евгений Чумак, который за первую часть текущего чемпионата Украины успел сменить две команды, выступая в «Зирке» и «Карпатах», после небольшого перерыва возвращается в чемпионат Беларуси.

Украинец подписал контракт с «Днепром» из Могилева, — сообщает официальный сайт беларусского клуба. О сроках соглашения не разглашается.

Напомним, что Чумак имеет опыт выступлений в Беларуси. В чемпионате 2016 года полузащитник в первой части сезона защищал цвета «Торпедо-БелАЗ», за который провел 11 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что могилевский «Днепр» уже пополнил свой состав тремя украинцами.

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