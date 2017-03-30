Украинцы в Испании. Дни сочтены?

Вскоре в чемпионате Испании, очевидно, украинцев станет меньше. Сейчас в командах элитного испанского первенства числятся трое легионеров из Украины, но ни один из них на ведущих позициях не состоит. И ни один из них не может быть спокойным относительно своего будущего. В июне-июле могут произойти резкие повороты в карьере.

В испанской каденции Дениса Бойко просветление произошло в период правления «Малагой» Хуанде Рамоса. Последний был знаком со всеми сильными качествами украинского вратаря благодаря совместной работе в «Днепре». Доверие к Бойко зародилось не сразу. Постепенно. Постепенно авторитетного, но не монолитного Карлоса Камени Рамос начал оставлять в резерве в пользу Дениса Бойко. Украинец сыграл три матча в чемпионате Испании, два — в Кубке Испании. Получил в общей сложности тринадцать голов. Хуанде Рамос из-за неутешительных результатов, а также трений с руководством и командой (в том числе и из-за выбора вратаря), лишился своего места, а Бойко наглухо засел в резерве.

Контракт украинца с «Бешикташем» продолжается до лета 2020-го года. С «Малагой» — до 30-го июня текущего года. Летом Денису придется вернуться в Стамбул. Перспективы пока не очень светлые. Почти год без стабильной игровой практики для вратаря — катастрофа.

Артем Кравец не бездельничал (и не бездельничает) в «Гранаде». Украинец до сих пор остается лучшим бомбардиром команды, но это не спасает «Гранаду» от рутинной борьбы за выживание, а самого Кравца — от статуса резервиста. Позиции Артема всколыхнулись в момент, когда в «Гранаду» пришел статусный и авторитетный Адриан Рамос. Колумбиец сразу получил место в основе, хотя на первых порах не демонстрировал в Испании достойной игры. Но тренеру приказали (Рамос — креатура президента клуба) терпеть — вот тот и терпел. Постепенно, правда, Рамос разыгрался и теперь его, а не Артема Кравца, место в основе не выглядит кощунством.

Украинец не изменяет себе. Кравец, независимо от обстоятельств, выходит на поле с жаждой борьбы. Движение, старания, упорство Кравца бросаются в глаза. Но этого мало. Спасение «Гранады» — под большим вопросом. А, следовательно, под большим вопросом и последующие испанские перспективы Артема (даже если «Гранада» не вылетит — не факт, что клуб захочет продлить аренду). Контракт с «Динамо» действует до лета 2018-го года, однако возвращаться в Украину Кравец желанием не горит. Дальше — знак вопроса.

Наконец, многострадальный Зозуля. Для него позитив в том, что в Испании Роман находится не на птичьих правах в аренде, а на полноценном контракте. Соглашение с «Бетисом» действительно еще два года, поэтому можно надеяться на новый шанс. Пусть в аренде в другом клубе, но этот шанс должен быть.

Приятного мало. С другой стороны, могло быть и хуже. Все трое требуют определенной перезагрузки карьеры. Летнее межсезонье — как раз подходящий для этого момент. Но на очереди — финальный отрезок сезона. Сжав кулаки, стоит работать вопреки невзгодам. Потому что в украинском футболе сейчас не так много героических фигур. Сдаваться права никто не имеет.