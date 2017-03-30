Участие Виды и Гонсалеса в матче с «Александрией» под вопросом

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В ближайшее время, фактически в течение недели, подопечные Сергея Реброва проведут три матча. Сначала в воскресенье «бело-синие» встретятся с «Александрией», посреди недели сойдутся в кубковом поединке с ахтырским «Нефтяником-Укрнефть» (оба матча — выездные), после чего на следующий уик-энд будут принимать «Олимпик».

После возвращения в расположение клуба игроков, вызванных в сборную Украины, основная команда «Динамо» начала целенаправленно готовиться к ближайшему матчу. По состоянию на среду в расположение клуба вернулся и присоединился к работе в основной группе еще один сборник — Тамаш Кадар.

Отметим, что пока не вернулись из расположения своих сборных Домагой Вида и Дерлис Гонсалес, поэтому их участие в ближайшем матче команды Сергея Реброва в Александрии остается под вопросом.