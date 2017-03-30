Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29252666/
30 марта 2017, 10:18 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Участие Виды и Гонсалеса в матче с «Александрией» под вопросом

Два основных игрока киевлян могут пропустить ближайший матч.

Два основных игрока киевлян могут пропустить ближайший матч. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ближайшее время, фактически в течение недели, подопечные Сергея Реброва проведут три матча. Сначала в воскресенье «бело-синие» встретятся с «Александрией», посреди недели сойдутся в кубковом поединке с ахтырским «Нефтяником-Укрнефть» (оба матча — выездные), после чего на следующий уик-энд будут принимать «Олимпик».

После возвращения в расположение клуба игроков, вызванных в сборную Украины, основная команда «Динамо» начала целенаправленно готовиться к ближайшему матчу. По состоянию на среду в расположение клуба вернулся и присоединился к работе в основной группе еще один сборник — Тамаш Кадар.

Отметим, что пока не вернулись из расположения своих сборных Домагой Вида и Дерлис Гонсалес, поэтому их участие в ближайшем матче команды Сергея Реброва в Александрии остается под вопросом.

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Александрия
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Виктор Хлус: В 1983-м, как и сейчас, в «Динамо» играли не те, кто сильнее, а те, кого поставил тренер

Виктор Хлус: В 1983-м, как и сейчас, в «Динамо» играли не те, кто сильнее, а те, кого поставил тренер

Мыслить по-современному в нашем футболе умеют единицы. Одно из таких исключений — нынешний гость UA-Футбола. Виктор Хлус заиграл в динамовской основе рядом с Олегом Блохиным в условиях жесткой конкуренции со стороны Евтушенко, Хапсалиса, Шария, Тарана.
Еще 7 новостей  Все новости
14.03.2017

В плену идеалов. Как конкуренция убивает Динамо

Полузащитник Шахтера дисквалифицирован из-за допинга

Надо видеть. Семь лучших моментов 21-го тура Чемпионата Украины