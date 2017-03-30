«Фенербахче» попытается подписать Малиновского

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Полузащитник сборной Украины и «Генка» Руслан Малиновский попал в сферу интересов «Фенербахче».

По информации Hurriyet, стамбульский гранд попытается подписать украинского полузащитника в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что контракт Малиновского принадлежит «Шахтеру», а за «Генк» он выступает на правах аренды. Бельгийский клуб имеет первоочередное право выкупа контракта и готов предложить «горнякам» 2 миллиона евро, а хавбеку четырехлетний контракт.

Ранее сообщалось, что в услугах Малиновского заинтересован еще один турецкий клуб — «Трабзонспор».