Журналист спросил Швайнштайгера, сможет ли «Чикаго Файр» выиграть чемпионат мира

Корреспондент попытался спросить у немецкого игрока, сможет ли его команда выиграть чемпионат мира.



Швайнштайгер оказался в замешательстве и попытался уточнить суть вопроса, после чего в разговор вмешался генеральный менеджер Нельсон Родригес, который напомнил, что «Чикаго Файр» является клубом, а не национальной командой и не участвует в чемпионатах мира.



Функционер добавил, что журналист, судя по всему, спутал понятия World Cup и MLS Cup, за который клубы борются в рамках плей-офф в высшем дивизионе Североамериканской лиги, сообщает Mirror.