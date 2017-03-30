Журналист спросил Швайнштайгера, сможет ли «Чикаго Файр» выиграть чемпионат мира
На
пресс-конференции, которая была посвящена переходу полузащитника Бастиана Швайнштайгера в клуб МЛС «Чикаго Файр», один из журналистов задал странный вопрос.
Корреспондент попытался спросить у немецкого игрока, сможет ли его команда выиграть чемпионат мира.
Швайнштайгер оказался в замешательстве и попытался уточнить суть вопроса, после чего в разговор вмешался генеральный менеджер Нельсон Родригес, который напомнил, что «Чикаго Файр» является клубом, а не национальной командой и не участвует в чемпионатах мира.
Функционер добавил, что журналист, судя по всему, спутал понятия World Cup и MLS Cup, за который клубы борются в рамках
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