«Боруссия» Д провела переговоры с Вайденфеллером о продлении контракта

Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.



«Мы знаем друг друга хорошо и понимаем, что можем ожидать друг от друга», — приводит слова Цорка Ruhr Nachrichten.



Вайденфеллер в свою очередь сказал: «У нас очень дружеские взаимоотношения. Вместе примем решение о том, что будет наилучшим развитием событий для клуба».



Действующее соглашение 36-летнего Вайденфеллера с «Боруссией» в силе до лета 2017 года.