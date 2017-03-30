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30 марта 2017, 9:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» Д провела переговоры с Вайденфеллером о продлении контракта

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» хотели бы продлить контракт с голкипером команды Романом Вайденфеллером.

Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

«Мы знаем друг друга хорошо и понимаем, что можем ожидать друг от друга», — приводит слова Цорка Ruhr Nachrichten.

Вайденфеллер в свою очередь сказал: «У нас очень дружеские взаимоотношения. Вместе примем решение о том, что будет наилучшим развитием событий для клуба».

Действующее соглашение 36-летнего Вайденфеллера с «Боруссией» в силе до лета 2017 года.

Боруссия Д
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