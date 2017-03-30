«Ювентус» сделал предложение «Милану» по Де Шильо

Calciomercato.com сообщает, что «Ювентус» сделал россонери предложение по 24-летнему футболисту.



Контракт Де Шильо с «Миланом» действует до лета 2018 года, и Маттиа не спешит его продлевать. Не торопится и руководство, которое никак не может завершить продажу клуба китайским инвесторам.



«Ювентус» может выложить за Маттиа Де Шильо € 15 млн. Конкуренцию «старой синьоре» готовы составить «Наполи» и «Челси». Наставник лондонцев Антонио Конте хорошо знаком с Де Шильо по работе в сборной Италии.