«Ювентус» сделал предложение «Милану» по Де Шильо
Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо может сменить один итальянский клуб на другой.
Calciomercato.com сообщает, что «Ювентус» сделал россонери предложение по 24-летнему футболисту.
Контракт Де Шильо с «Миланом» действует до лета 2018 года, и Маттиа не спешит его продлевать. Не торопится и руководство, которое никак не может завершить продажу клуба китайским инвесторам.
«Ювентус» может выложить за Маттиа Де Шильо € 15 млн. Конкуренцию «старой синьоре» готовы составить «Наполи» и «Челси». Наставник лондонцев Антонио Конте хорошо знаком с Де Шильо по работе в сборной Италии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter