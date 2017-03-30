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30 марта 2017, 9:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» сделал предложение «Милану» по Де Шильо

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо может сменить один итальянский клуб на другой.

Calciomercato.com сообщает, что «Ювентус» сделал россонери предложение по 24-летнему футболисту.

Контракт Де Шильо с «Миланом» действует до лета 2018 года, и Маттиа не спешит его продлевать. Не торопится и руководство, которое никак не может завершить продажу клуба китайским инвесторам.

«Ювентус» может выложить за Маттиа Де Шильо € 15 млн. Конкуренцию «старой синьоре» готовы составить «Наполи» и «Челси». Наставник лондонцев Антонио Конте хорошо знаком с Де Шильо по работе в сборной Италии.

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