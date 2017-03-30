Янник Карраско попал в сферу интересов «Баварии»

Анчелотти нравится игра бельгийца, но «Бавария» является не единственным претендентом на него. Карраско хотят видеть у себя много европейских грандов. Как сообщает источник, «Атлетико» готов расстаться со своим игроком минимум за 100 млн евро отступных. Контракт бельгийца с «матрасниками» рассчитан до лета 2022 года.