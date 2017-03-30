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30 марта 2017, 9:11 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Озил не исключает варианта с возвращением в бундеслигу

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил выступавший также за «Реал» предположил, что может вернуться в чемпионат Германии.

По словам Озила такой шаг обрадовал бы его семью, сообщает Sport Bild.

«Я бы не хотел исключать возвращение в Бундеслигу. Многие члены моей семьи приветствовали бы это. И прежде всего моя мать. Однако в футболе ничего невозможно планировать, — заявил полузащитник «Арсенала». Озил выступал за немецкие клубы «Шальке» и «Вердер».

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