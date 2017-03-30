Главой Ассоциации футбола Аргентины избран президент клуба «Барракас Сентраль»

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На первой пресс-конференции в качестве главы ассоциации Тапия подтвердил, что АФА намерена оспорить решение Международной федерации футбола (ФИФА), дисквалифицировавшей нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре игры за оскорбление ассистента арбитра в домашнем матче с командой Чили (1:0).

«Мы считает, что наказание является несправедливым. В ближайшие время будет подана апелляция, и мы привлечем всех необходимых специалистов», — сказал он.

Тапия также призвал поддержать тренера сборной Эдгардо Бауса, которого критикуют за неудачное выступление национальной команды в отборочных матчах чемпионата мира 2018 года. «Мы должны приложить усилия, чтобы сборная прошла на чемпионат мира, и чтобы у нас был чемпионат, которого мы заслуживаем. Необходимо поддержать Бауса и всех игроков, — подчеркнул глава АФА. — Потом мы посмотрим, как будет лучше, но сейчас не время анализировать контракт».

В декабре 2015 года выборы главы ассоциации были признаны несостоявшимися из-за лишнего бюллетеня в урне по итогам голосования. С июля 2016 года АФА руководила комиссия во главе с президентом ФК «Бельграно» Армандо Пересом, которую назначила Международная федерация футбола (ФИФА).

Предыдущим избранным президентом АФА был Хулио Грондона, который скончался в конце июля 2014 года на 83-м году жизни. Он возглавлял национальную ассоциацию футбола с 1979 года. Во время его руководства сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 1986 года, дважды стала обладателем Кубка Америки, дважды завоевывала золото Олимпийских игр.