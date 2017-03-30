Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29250722/
30 марта 2017, 8:02 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Главой Ассоциации футбола Аргентины избран президент клуба «Барракас Сентраль»

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 марта. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент клуба «Барракас Сентраль» Клаудио Тапия стал новым главой Ассоциации футбола Аргентины (АФА). 49-летний Тапия стал 55-м президентом организации, за единственного кандидата в среду проголосовали 40 из 43 участников заседания.

49-летний Клаудио Тапия стал 55-м президентом Ассоциации футбола Аргентины. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На первой пресс-конференции в качестве главы ассоциации Тапия подтвердил, что АФА намерена оспорить решение Международной федерации футбола (ФИФА), дисквалифицировавшей нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре игры за оскорбление ассистента арбитра в домашнем матче с командой Чили (1:0).

«Мы считает, что наказание является несправедливым. В ближайшие время будет подана апелляция, и мы привлечем всех необходимых специалистов», — сказал он.

Тапия также призвал поддержать тренера сборной Эдгардо Бауса, которого критикуют за неудачное выступление национальной команды в отборочных матчах чемпионата мира 2018 года. «Мы должны приложить усилия, чтобы сборная прошла на чемпионат мира, и чтобы у нас был чемпионат, которого мы заслуживаем. Необходимо поддержать Бауса и всех игроков, — подчеркнул глава АФА. — Потом мы посмотрим, как будет лучше, но сейчас не время анализировать контракт».

В декабре 2015 года выборы главы ассоциации были признаны несостоявшимися из-за лишнего бюллетеня в урне по итогам голосования. С июля 2016 года АФА руководила комиссия во главе с президентом ФК «Бельграно» Армандо Пересом, которую назначила Международная федерация футбола (ФИФА).

Предыдущим избранным президентом АФА был Хулио Грондона, который скончался в конце июля 2014 года на 83-м году жизни. Он возглавлял национальную ассоциацию футбола с 1979 года. Во время его руководства сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 1986 года, дважды стала обладателем Кубка Америки, дважды завоевывала золото Олимпийских игр.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 3 новости  Все новости
29 марта

Фигуристы Тарасова и Морозов идут третьими после короткой программы на чемпионате мира

Уэстбрук набрал 57 очков в матче НБА с "Орландо" и оформил 38-й трипл-дабл в сезоне

Команде Бразилии вручили бронзу ОИ-2008 в эстафете 4х100 после отстранения россиянок