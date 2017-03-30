Главой Ассоциации футбола Аргентины избран президент клуба «Барракас Сентраль»
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 марта. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент клуба «Барракас Сентраль» Клаудио Тапия стал новым главой Ассоциации футбола Аргентины (АФА). 49-летний Тапия стал 55-м президентом организации, за единственного кандидата в среду проголосовали 40 из 43 участников заседания.
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«Мы считает, что наказание является несправедливым. В ближайшие время будет подана апелляция, и мы привлечем всех необходимых специалистов», — сказал он.
Тапия также призвал поддержать тренера сборной Эдгардо Бауса, которого критикуют за неудачное выступление национальной команды в отборочных матчах чемпионата мира 2018 года. «Мы должны приложить усилия, чтобы сборная прошла на чемпионат мира, и чтобы у нас был чемпионат, которого мы заслуживаем. Необходимо поддержать Бауса и всех игроков, — подчеркнул глава АФА. — Потом мы посмотрим, как будет лучше, но сейчас не время анализировать контракт».
В декабре 2015 года выборы главы ассоциации были признаны несостоявшимися
Предыдущим избранным президентом АФА был Хулио Грондона, который скончался в конце июля 2014 года на 83-м году жизни. Он возглавлял национальную ассоциацию футбола с 1979 года. Во время его руководства сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 1986 года, дважды стала обладателем Кубка Америки, дважды завоевывала золото Олимпийских игр.
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