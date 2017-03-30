«Чикаго» официально представил Швайнштайгера в качестве футболиста клуба

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Бывший капитан сборной Германии подписал однолетнее соглашение с «Чикаго» с опцией продления еще на год. По данным газеты Сhicago Тribune, зарплата 32-летнего полузащитника составит $4,5 млн.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков за теплый прием, который вы продемонстрировали мне и моей семье сегодня в аэропорту и по дороге на пресс-конференцию. Это очень много значит для меня», — сказал Швайнштайгер.

Футболист также отметил, что уже провел тренировку с командой и не испытает психологических проблем в предстоящих матчах за новый клуб. «Сегодня утром прошла замечательная тренировка с командой, мы работали качественно и энергично, я уже с нетерпением жду матчей. Каждый игрок должен брать на себя ответственность за игру, но я не испытываю проблем с психологическим давлением во время матчей, ведь я играл в финалах Лиги чемпионов и чемпионата мира», — добавил немец.

Швайнштайгер является воспитанником «Баварии», за которую он провел 500 матчей и забил 67 голов. В составе клуба он стал восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, шестикратным обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка УЕФА.

За сборную Германии он играл с 2004 по 2016 год, проведя в ее составе 120 матчей и забив 24 гола. В активе Швайнштайгера золото (2014 год) и две бронзы (2006, 2010) чемпионатов мира, а также серебро (2008) и две бронзы (2012, 2016) чемпионатов Европы. Он перешел в МЮ в начале сезона-2015/16.