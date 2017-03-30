Венгер сообщил «Арсеналу», что хочет продлить контракт на два года
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил клубу, что намерен остаться в команде, утверждает Daily Mail.
Недавно 67-летний специалист встретился с руководителями «канониров» и проинформировал их о желании продлить контракт, истекающий этим летом, ещё на два года. Руководство лондонцев пока не готово дать ответ тренеру, но успех в предстоящей игре 30-го тура
На текущий момент «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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