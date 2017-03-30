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30 марта 2017, 1:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер сообщил «Арсеналу», что хочет продлить контракт на два года

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил клубу, что намерен остаться в команде, утверждает Daily Mail.

Недавно 67-летний специалист встретился с руководителями «канониров» и проинформировал их о желании продлить контракт, истекающий этим летом, ещё на два года. Руководство лондонцев пока не готово дать ответ тренеру, но успех в предстоящей игре 30-го тура Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2 апреля) заметно укрепил бы позиции француза.

На текущий момент «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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