Венгер сообщил «Арсеналу», что хочет продлить контракт на два года

Недавно 67-летний специалист встретился с руководителями «канониров» и проинформировал их о желании продлить контракт, истекающий этим летом, ещё на два года. Руководство лондонцев пока не готово дать ответ тренеру, но успех в предстоящей игре 30-го тура Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2 апреля) заметно укрепил бы позиции француза.



На текущий момент «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.