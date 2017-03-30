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30 марта 2017, 0:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Адвокат: Совершив трансфер Неймара, «Барселона» обманула рынок

Адвокат Элизео Мартинес, представляющий интересы DIS, рассказал, в чём бразильская компания обвиняет «Барселону», которая в 2013 году приобрела нападающего Неймара.

В DIS, владевшей 40% прав на Неймара, убеждены, что официально объявленная сумма трансфера бразильца из «Сантоса» в каталонский клуб была сильно занижена.

«Барселона» хотела приобрести футболиста без выплаты предусмотренной контрактом компенсации, без борьбы с другими клубами и в рамках регламента ФИФА. Этот клуб решил обмануть рынок и перевести определённые суммы, нигде их не зарегистрировав, — приводит слова Мартинеса Marca.

В июле 2016 года «Барселона» объявила, что реальная сумма трансфера Неймара составила € 19,3 млн.

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