Адвокат: Совершив трансфер Неймара, «Барселона» обманула рынок

В DIS, владевшей 40% прав на Неймара, убеждены, что официально объявленная сумма трансфера бразильца из «Сантоса» в каталонский клуб была сильно занижена.



«Барселона» хотела приобрести футболиста без выплаты предусмотренной контрактом компенсации, без борьбы с другими клубами и в рамках регламента ФИФА. Этот клуб решил обмануть рынок и перевести определённые суммы, нигде их не зарегистрировав, — приводит слова Мартинеса Marca.



В июле 2016 года «Барселона» объявила, что реальная сумма трансфера Неймара составила € 19,3 млн.