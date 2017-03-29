Пирес считает, что Венгер подпишет новый контракт с «Арсеналом»

«На мой взгляд, он продлит контракт, по крайней мере, на один сезон. Он мотивирован. У Арсена есть предложение, он должен подписать контракт. У него есть поддержка руководства. Болельщики хотят выиграть титул, и у “Арсенала” с этим дела идут не очень. Они в полуфинале Кубка Англии. Он должен продолжить, и если он это сделает, ему нужно многое изменить. Это самое важное для него и “Арсенала”. Увидим, что произойдёт», — цитирует Пиреса Sky Sports со ссылкой на Cadena SER.



Действующий контракт 68-летнего француза истекает по окончании нынешнего сезона. «Арсенал» Венгер возглавляет с 1996 года.