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29 марта 2017, 23:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пирес считает, что Венгер подпишет новый контракт с «Арсеналом»

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес считает, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер подпишет новый контракт с лондонским клубом.

«На мой взгляд, он продлит контракт, по крайней мере, на один сезон. Он мотивирован. У Арсена есть предложение, он должен подписать контракт. У него есть поддержка руководства. Болельщики хотят выиграть титул, и у “Арсенала” с этим дела идут не очень. Они в полуфинале Кубка Англии. Он должен продолжить, и если он это сделает, ему нужно многое изменить. Это самое важное для него и “Арсенала”. Увидим, что произойдёт», — цитирует Пиреса Sky Sports со ссылкой на Cadena SER.

Действующий контракт 68-летнего француза истекает по окончании нынешнего сезона. «Арсенал» Венгер возглавляет с 1996 года.

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