Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29249292/
29 марта 2017, 22:57 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

СМИ назвали размер зарплаты Месси по новому контракту с «Барселоной»

«Барселона» предложит аргентинскому нападающему Лионелю Месси контракт, согласно которому он будет получать 35 миллионов евро за сезон. Об этом сообщает Marca.

Барселона предложит аргентинскому нападающему <span class=error>Лионелю</span> <span class=error>Месси</span> контракт согласно которому он будет получать 35 миллионов евро за сезон. По информации испанского издания Marca обе стороны заинтересованы в продлении соглашения срок действия которого оканчивается летом 2018 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации издания, обе стороны заинтересованы в продлении соглашения, срок действия которого оканчивается летом 2018 года. Руководство клуба намерено продолжить переговоры в мае.

28 марта Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала Месси на четыре матча за оскорбление арбитра во время встречи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Также форвард был оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (10,2 тысячи долларов). В первом матче без своего капитана аргентинцы проиграли команде Боливии со счетом 0:2.

В ноябре Marca сообщила о нежелании Месси продлевать контракт с «Барселоной». При этом президент клуба Хосеп Мария Бартомеу выразил уверенность в том, что аргентинец останется в клубе до окончания карьеры.

Месси в составе «Барселоны» стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Глава Ла Лиги Тебас заявил, что Пике допустил ошибку, высказавшись в адрес «Реала»

Глава Ла Лиги Тебас заявил, что Пике допустил ошибку, высказавшись в адрес «Реала»

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Глава Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил, что защитник «Барселоны» Жерар Пике допустил ошибку, сделав резкие высказывания в адрес мадридского «Реала».
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса