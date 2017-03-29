«Арсенал» и «МЮ» — самые травматичные команды АПЛ за последние шесть лет
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» являются самыми травматичными командами английской
Премьер-лиги за последние шесть лет, сообщает Sky Sports.
Суммарно, начиная с сезона-2011/12, игроки «Арсенала» пропустили
В этом сезоне
Среди игроков больше всего дней пропустил полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, выступающий на правах аренды за «Борнмут»: 884 дня за последние шесть сезонов.
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