Суммарно, начиная с сезона-2011/12, игроки «Арсенала» пропустили из-за травм 10 285 дней, а футболисты «МЮ» — 9600. Далее идут «Эвертон» (8058), «Ливерпуль» (8044) и «Тоттенхэм Хотспур» (7625). Из числа команд, выступающих в АПЛ в течение всего этого периода, меньше всего из-за травм пропустили игроки «Челси» — 4559 дней.



В этом сезоне из-за травм больше всего дней пропустили игроки «Сандерленда» (1761), а меньше всего — «Вест Бромвич Альбион» (389).

Среди игроков больше всего дней пропустил полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, выступающий на правах аренды за «Борнмут»: 884 дня за последние шесть сезонов.