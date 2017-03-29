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29 марта 2017, 22:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» и «МЮ» — самые травматичные команды АПЛ за последние шесть лет

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» являются самыми травматичными командами английской Премьер-лиги за последние шесть лет, сообщает Sky Sports.

Суммарно, начиная с сезона-2011/12, игроки «Арсенала» пропустили из-за травм 10 285 дней, а футболисты «МЮ» — 9600. Далее идут «Эвертон» (8058), «Ливерпуль» (8044) и «Тоттенхэм Хотспур» (7625). Из числа команд, выступающих в АПЛ в течение всего этого периода, меньше всего из-за травм пропустили игроки «Челси» — 4559 дней.

В этом сезоне из-за травм больше всего дней пропустили игроки «Сандерленда» (1761), а меньше всего — «Вест Бромвич Альбион» (389).

Среди игроков больше всего дней пропустил полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, выступающий на правах аренды за «Борнмут»: 884 дня за последние шесть сезонов.

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